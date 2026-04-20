Hezbolá reivindica su primer ataque en Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado este lunes su primer ataque contra el Ejército de Israel desde la entrada en vigor el 16 de abril de un alto el fuego de diez días, tras la explosión de varias bombas "colocadas previamente" al paso de varios carros de combate israelíes en los alrededores de Taibé.

"Explosivos colocados previamente detonaron al paso de ocho blindados que se desplazaban desde Taibé hacia Deir Sirian, destruyendo cuatro carros de combate", ha señalado el grupo en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

El Ejército de Israel anunció durante el fin de semana la muerte de dos de sus soldados en el sur de Líbano por la explosión de varias bombas, al tiempo que ha continuado con sus ataques contra supuestos miembros y objetivos de Hezbolá y con sus labores de demolición en las zonas que controla en el marco de su nueva invasión del país vecino.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.