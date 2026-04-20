Evacuados 28 usuarios de una residencia de personas con discapacidad en Guadix por un incendio

Los servicios de emergencia han sofocado un incendio declarado a última hora de este domingo 19 de abril en una residencia de personas con discapacidad intelectual en la localidad granadina de Guadix que obligó al desalojo preventivo de 28 residentes, sin que fueran necesarios traslados hospitalarios aunque cinco de ellos fueron atendidos in situ.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios avisos recibidos sobre las 22.50 horas alertaban del incendio en una habitación de la residencia ubicada en la calle Rosa Martínez Vera. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos del Consorcio, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local.

Efectivos de los bomberos de Guadix apoyados por el parque de Iznalloz extinguieron el fuego localizado en un salón de la primera planta, mientras que la segunda resultó afectada por humo, por lo que también se realizaron tareas de ventilación del edificio.

Un total de 28 residentes fueron evacuados y revisados por los servicios sanitarios en el lugar. Cinco de ellos, todos varones de edades comprendidas entre 17 y 48 años, recibieron asistencia in situ, aunque ninguno de ellos requirió traslado hospitalario, presentaban buen estado y fueron reubicados en otras estancias del complejo de la residencia.

Al lugar se desplazaron los equipos médicos de Guadix y Purullena, así como seis voluntarios, una ambulancia y un vehículo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadix.