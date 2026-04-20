Dos adolescentes son detenidos tras un ataque contra una sinagoga en Londres

Londres, 20 abr (EFE).- Dos adolescentes de 17 y 19 años han sido detenidos en relación con el intento de incendio provocado el fin de semana contra una sinagoga en el noroeste de Londres, informó este lunes la Policía Metropolitana de esta capital (Met, en inglés).

A última hora del sábado, la sinagoga Kenton United, ubicada en el barrio de Harrow, fue atacada con una botella que contenía un producto químico, pero ninguna persona resultó herida, según la Met.

Agentes que patrullaban la zona observaron daños en una ventana del edificio y, tras una inspección, observaron humo en el interior de una habitación y evidencia de que se había arrojado una botella con algún tipo de producto químico a través de la ventana.

Además de ese ataque, el pasado miércoles hubo un intento de incendio contra otra sinagoga en el barrio de Finchley, al norte de Londres, después de un ataque previo contra varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía en el área de Golders Green, también en el norte de Londres, el 23 de marzo.

En las últimas semanas, la Policía ha realizado varios arrestos en relación con estos incidentes, dijo hoy a la BBC el subcomisario de la Met, Matt Jukes.

El domingo, la subcomisaria adjunta de la Met, Vicki Evans, informó de que las fuerzas antiterroristas investigan si los intentos de ataques incendiarios contra instalaciones judías en el norte de Londres han sido perpetrados por grupos afines a Irán.

La mayoría de los ataques han sido reivindicados en línea por el grupo islámico Ashab al-Yamin, el mismo que en los últimos meses se ha responsabilizado por ataques similares en toda Europa, añadió. EFE