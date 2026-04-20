Desfile de estrellas del deporte en los Premios Laureus 2026

Un año más Madrid se convierte en el escenario perfecto para acoger la gala de los Premios Laureus, una de las citas más importantes para el deporte internacional, por cuya alfombra roja desfilaron algunos de los rostros más importantes de nuestro país. En esta ocasión, la lucha por el galardón masculino lo protagonizan figuras como Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Jannik Sinner o Dembélé mientras que en la categoría femenina no hacen Aitana Bonmatí, Sydney McLaughlin-Levrone, Melissa Jefferson-Wooden y Aryna Sabalenka.

Derrochando elegancia, la medallista olímpica Ana Peleteiro presumió de barriguita de embarazo ante las cámaras luciendo la mejor de las sonrisas y es que la deportista está disfrutando al máximo de este nuevo embarazo junto a su pareja Benjamin Compaoré tras la pérdida del anterior bebé que esperaban.

Otra de las más elegantes en su paso por la alfombra ha sido la tenista Aryna Sabalenka que apostó por un sencillo vestido asimétrico de lentejuelas con el que logró acaparar todos los focos a su llegada. Sin perderse la cita, Ona Carbonell eligió un sencillo vestido con fruncido en la parte delantera en color burdeos con el que se mostró de lo más natural.

Disfrutando de la noche enpareja pudimos ver al exfutbolista brasileño Cafú que llegaba a la cita de la mano de su actual pareja, Mariah Morais que lucía un sensual vestido bordado en color caldera con transparencias. Por su parte, el ex jugador de fútbol español Xavi Hernández acudía a la gala junto a su mujer Nuria Cunillera que elegía para la ocasión un sencillo y elegante vestido de lentejuelas con escote bardot y pronunciada abertura lateral. Presumiendo de amor en una de sus primeras apariciones conjuntas en este tipo de actos tras convertirse en marido y mujer, también la influencer española Rocío Camacho acompañó a su marido, Guillermo Aylon, con un sencillo vestido drapeado en color verde.