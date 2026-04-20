Cierre parcial del estadio del Espanyol por el lanzamiento de objetos en la Liga española

Barcelona (España), 20 abr (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al Espanyol con el cierre parcial del RCDE Stadium, concretamente el sector 100 de la grada, por el lanzamiento de objetos en el duelo contra el Getafe el 21 de marzo, según informó este lunes el club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El cierre se hará efectivo durante el próximo encuentro liguero en casa del cuadro blanquiazul frente al Levante, el lunes 27 de abril a las 19.00 GMT, correspondiente a la trigésima tercera jornada del torneo. En el sector 100 de la grada, según dicta el artículo 57 del Código Disciplinario de la RFEF, se desplegará un mensaje de condena a las conductas violentas.

La RFEF ha considerado que los hechos ocurridos contra el Getafe suponen una "alteración grave del orden del encuentro". Además, el Espanyol había sido advertido previamente por episodios similares, por lo que en esta ocasión el cierre parcial del estadio periquito era inevitable, con 344 localidades.

El club blanquiazul ha insistido en su condena "a cualquier comportamiento violento, racista, xenófobo e intolerante en el deporte". La entidad catalana ha subrayado que estas actuaciones "protagonizadas por una minoría" no representan los valores del Espanyol.

Anteriormente el club blanquiazul ya había recibido dos apercibimientos de cierre por motivos parecidos en los partidos ante el Barcelona y el Girona. EFE

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