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Apuñalan a un mosso fuera de servicio al intentar detener una pelea en Roquetes (Tarragona)

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Un agente de los Mossos d'Esquadra resultó herido menos grave tras ser apuñalado este sábado por la tarde cuando intentó detener una discusión que se produjo en Roquetes (Tarragona), según confirman fuentes policiales a Europa Press este lunes y ha avanzado 'El Caso'.

Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas y las mismas fuentes indican que se trataba de una discusión entre tres vecinos, cuando el mosso intervino y fue apuñalado en su hombro izquierdo.

Posteriormente, otro policía fuera de servicio que pasaba por la zona consiguió reducir al autor, que fue detenido por un delito de lesiones y atentado contra los agentes.

El herido fue trasladado al hospital de Tortosa (Tarragona) en estado menos grave.

Finalmente, el mosso que consiguió reducirlo recibió algunos golpes, pero sin gravedad.

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