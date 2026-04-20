Acuerdo UE-Mercosur impulsará un 14 % las exportaciones uruguayas hacia Europa, según BID

Montevideo, 20 abr (EFE).- La entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, previsto para el próximo 1 de mayo, proyecta un incremento del 14 % en las exportaciones de Uruguay hacia el bloque europeo, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi, destacó este lunes durante un foro empresarial la importancia de "cambiar el foco" de las conversaciones sobre las cuotas de bienes concretos como carne, arroz o lácteos y abrir el enfoque hacia la logística y el transporte que harán posible ese flujo comercial.

Csukasi afirmó a EFE que Uruguay goza de reconocimiento internacional como centro de operaciones logístico en el Cono Sur y busca que este sector crezca a la par de la producción de bienes para dar respuesta a la demanda proyectada.

Lejos de considerar el acuerdo como un evento aislado o inmediato, la jerarca advirtió que su implementación es un proceso a largo plazo, que demandará "entre 10 y 15 años" para alcanzar el "arancel cero".

Esa ventana de tiempo, explicó, será clave para la consolidación de un sistema donde convivirán inversiones orientadas a producir dentro del Mercosur con proyectos enfocados en la importación para distribución, convirtiendo a Uruguay en una plataforma estratégica en una región que sigue siendo "una de las más cerradas del mundo".

No obstante, Csukasi criticó la burocracia que obstaculiza los negocios, señalando procesos como demoras de hasta 40 días para otorgar visados comerciales a personas que ya cuentan con permisos para Estados Unidos o Europa, o la persistencia de los controles fronterizos duplicados.

En este contexto, consultada sobre el reciente viaje del presidente Orsi a España —en el que mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, entre otros—, ensalzó el "excelente" estado de las relaciones con España, país al que definió no solo como un inversor, sino como un cooperante excepcional.

Csukasi destacó que España "se desmarcó del resto de Europa" al mantener sus fondos de cooperación para Uruguay, comprendiendo que, pese a ser catalogado como un país de renta alta, el Estado suramericano aún necesita apoyo de sus socios para superar "déficits estructurales".

En cuanto al acuerdo, la jerarca destacó que existe una "sorpresa positiva" por la inminente materialización del pacto y una comprensión mutua entre los diferentes socios "para sacarle el mejor provecho".

"Estamos en épocas de incertidumbre en donde las reglas comerciales no son tan aplicadas como en el pasado, pero hay un compromiso de ambos bloques para mostrar que este acuerdo es un acuerdo de garantías", aseveró, pidiendo "ser muy pragmáticos" para capitalizar las oportunidades reales. EFE

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