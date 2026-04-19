Illa, Morant y Collboni visitan junto a Sheinbaum el Barcelona Supercomputing Center

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visitan este domingo junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Barcelona Supercomputing Center (BSC).

A la visita también ha acudido la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, además del portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, y el cantante Joan Manuel Serrat.

En declaraciones a los medios a su llegada, Illa se ha mostrado muy contento con la visita de la presidenta mexicana y ha añadido que el objetivo es demostrar las instalaciones "de primer nivel" del BSC.

Por su parte, Morant ha calificado de muy importante esta visita y ha reivindicado que "la ciencia pública es una manera también de construir democracia, de construir paz, de trabajar en la cooperación y en el multilateralismo", además de recordar la colaboración que se produce entre los dos países en ámbitos como la inteligencia artificial a través del BSC.

Collboni ha remarcado que las relaciones entre España y México son de "gran profundidad" y ha puesto en valor la visita de Sheinbaum que, ha dicho, es una gran noticia que celebran con mucha ilusión.

La visita de Sheinbaum se produce después de su participación este sábado en Barcelona en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde la mandataria mexicana aseguró que no hay una crisis diplomática con España, pero recalcó la importancia de reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México.