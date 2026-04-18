Trump dice que Irán "no puede chantajear" a EEUU con un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

Washington, 18 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las "conversaciones positivas" que mantienen con Teherán, ante el que han adoptado una "postura firme".

" (Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos", afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica. EFE