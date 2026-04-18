Sergio Rico reaparece en La Maestranza, habla de su futuro deportivo y tranquiliza sobre el estado de Alba Silva

Sergio Rico continúa recuperando poco a poco la normalidad y también su vida social, muy ligada a Sevilla y a sus tradiciones. El portero, que hace apenas unos años sufría un gravísimo accidente en El Rocío del que logró salir adelante tras una larga hospitalización y un duro proceso de recuperación, se ha convertido en un ejemplo de superación para la afición. Ahora, ya mucho más repuesto y optimista, no renuncia a dos de sus grandes pasiones: el fútbol y la tauromaquia.

En esta ocasión, el guardameta acudía a la plaza de toros de la Maestranza para vivir "otra tarde más apoyando a la tauromaquia", como él mismo apuntaba, dejando claro que sigue siendo un firme defensor de la fiesta de los toros y de todo lo que la rodea. Relajado y cercano, Sergio se dejaba ver en los alrededores del coso sevillano, saludando a conocidos y atendiendo a los medios que se interesaban por su situación personal y profesional.

Preguntado por el estado de su mujer embarazada, Alba Silva, el futbolista transmitía tranquilidad y buenas noticias. Explicaba que ella se encuentra "bien", unas palabras breves pero muy significativas teniendo en cuenta todo lo que la pareja ha atravesado en los últimos años. Alba ha sido uno de sus grandes apoyos durante su recuperación y, ahora, es él quien se muestra agradecido y sereno al hablar de cómo está su esposa, con la que espera el nacimiento de su segundo hijo para el mes de julio de 2026

En el plano deportivo, también dio algunas pinceladas sobre su futuro profesional. Reconoció que la negociación con un nuevo equipo "ahí va", sin querer desvelar más detalles pero dejando claro que hay movimientos y que su intención es volver a competir al máximo nivel. Tanto es así que, cuando le preguntaron por la posibilidad de verle de nuevo bajo los palos, fue muy claro: es "cuestión de tiempo, si Dios quiere".