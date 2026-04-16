China ejecuta a un hombre que mató y robó a un famoso creador de contenido

Pekín, 16 abr (EFE).- Las autoridades chinas ejecutaron este jueves a Yu Jinsheng, condenado a muerte por robo y asesinato en el caso del homicidio del creador de contenido conocido como 'Luo Damei', famoso en plataformas chinas por sus vídeos de transformismo y con alrededor de un millón de seguidores.

La ejecución, mediante un método no especificado, se llevó a cabo por orden del Tribunal Supremo Popular, después de que este aprobara la pena capital tras revisar el caso, informó el Tribunal Superior de la provincia central de Henan en su cuenta oficial en la red social Weibo.

Antes de la ejecución, Yu pudo reunirse con sus familiares cercanos, según la misma fuente.

En primera instancia, el Tribunal Intermedio de la ciudad de Nanyang había condenado a Yu a la pena de muerte, privación de derechos políticos de por vida y confiscación de todos sus bienes por los delitos de robo y homicidio intencionado, en un fallo en octubre de 2025.

El condenado recurrió, pero el Tribunal Superior de Henan rechazó la apelación el 5 de diciembre de 2025, mantuvo el fallo original y remitió el caso para su ratificación al Supremo, que finalmente dio luz verde a la ejecución.

El caso se remonta a julio de 2023 y tuvo repercusión en China debido la popularidad de la víctima.

El influyente Luo Damei, cuyo nombre real era Shang Zhanfeng, se había labrado una base de seguidores en internet con vídeos de temática artística y estética de ópera y vestuario tradicional, en los que aparecía caracterizado con personajes femeninos.

Según la sentencia, Yu supo que Luo era un creador de contenido con ingresos elevados y, necesitado de dinero por deudas de juego, ideó un plan para robarle junto a su pareja, Sha Yujiao, y un amigo, Yang Heng.

Fue Yang quien, tras varios intentos, logró atraer a Luo a una vivienda alquilada por Yu el 5 de julio de 2023.

Una vez allí, Yu redujo al creador de contenido, lo maniató y, posteriormente, junto a Sha, lo trasladó en su propio vehículo de lujo a una vivienda deshabitada.

Bajo amenazas, obligaron a Luo a transferir más de dos millones de yuanes (unos 293.000 dólares) a sus cuentas.

Dos días después, Yu mató a la víctima y ocultó el cadáver en un almacén subterráneo de patatas.

El tribunal de segunda instancia confirmó para los otros implicados las penas originales: una sentencia a muerte suspendida durante dos años para Sha por robo y trece años de cárcel para Yang por el mismo delito, al ser considerado cómplice secundario por la justicia china, pese a las protestas de la familia de la víctima. EFE