Agencias

La Policía de Haití detiene a siete personas, incluidos cinco agentes, por la estampida que dejó 25 muertes

Guardar
Imagen FYJDUAFPJ5GRHBI26IQHGWLMKM

La Policía Nacional de Haití (PNH) ha anunciado este lunes la detención de siete personas, incluidos cinco policías municipales, en relación a la muerte de al menos 25 personas en una estampida en la Ciudadela de Laferrière, una gran fortaleza Patrimonio de la Humanidad situada en el norte del país.

Un equipo de la Policía Judicial acudió el domingo a la vecina comuna de Milot como "parte de la investigación en curso sobre la tragedia", para, después de realizar varios interrogatorios, detener a siete personas, según ha precisado el cuerpo en un comunicado difundido en redes en el que ha reducido a 25 el balance de víctimas mortales desde la cifra de 30 facilitada anteriormente por las autoridades.

Cinco de ellas son "agentes de la Policía Municipal de Milot: Jhon Coxllee, alias 'Myson'; Genovè Octavien, Altidor Arly, Louis Max Andy y Césaire Wilner Billy. Los dos restantes son "empleados del Instituto para la Protección del Patrimonio Nacional asignados al norte, Wilfrid César y Valmyr Techlin".

La PNH, que no ha detallado los motivos de las detenciones, ha señalado que, durante el operativo, los investigadores han requisado "seis teléfonos celulares y seis insignias".

"Los siete detenidos se encuentran actualmente bajo custodia en la Comisaría Central de Cap-Haïtien (norte), a la espera de las acciones legales correspondientes", ha explicado la Policía Nacional, que ha querido "asegurar al público que se están tomando todas las medidas necesarias para investigar exhaustivamente este trágico suceso".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuerpo viaja hoy a EEUU para fortalecer relaciones y participar en las asambleas del FMI y el Banco Mundial

Cuerpo viaja hoy a EEUU para fortalecer relaciones y participar en las asambleas del FMI y el Banco Mundial

La Justicia de EE.UU niega a España intento de bloquear los embargos de bienes por los recortes a renovables

La Justicia de EE.UU niega a España intento de bloquear los embargos de bienes por los recortes a renovables

Al menos una civil rusa muerta en ataque de drones ucranianos contra la región de Lípetsk

Infobae

Pakistán continúa sus contactos mundiales en búsqueda de una nueva negociación Irán-EE.UU

Infobae

Xi pide un alto el fuego "integral y duradero" en Oriente Medio ante la escalada en Ormuz

Infobae