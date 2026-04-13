Irene Montero, Oltra y Sira Rego compartirán este jueves un acto junto a la primera dama de Brasil en Valencia

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra (Compromís) participarán en un acto organizado por el próximo jueves con Rosangela 'Janja' da Silva, la esposa del presidente de Brasil Lula da Silva.

El acto tendrá lugar en la Universidad de Valencia, organizado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, bajo el lema 'No a la guerra, no a la violencia política. Por un mundo ecofeminista', según ha adelantado el diario 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes de Podemos, del Ministerio de Juventud y de Iniciativa, una de las formaciones de Compromís en la que milita Oltra.

Dicho evento tiene lugar después de que la exministra de Igualdad compartiera un acto con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el pasado jueves sobre el futuro de la izquierda.

Por su parte, la exlíder la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, anunció hace dos semanas su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", aseveró entonces.

La imagen también adquiere simbolismo al reunir de nuevo a un evento a Oltra y Montero, así como a la exministra de Igualdad con la titular de Juventud e Infancia.

La exministra de Igualdad compartirá así conferencia con una integrante del Gobierno y de Sumar. La formación morada mantiene una deriva crítica con el Ejecutivo y rompió con Sumar a finales de 2023, aunque en Andalucía ha confluido de nuevo IU y el partido creado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para revalidar la coalición Por Andalucía aunque con críticas por no haberse atendido adecuadamente su peso político.

Además este domingo se producirá otro acto en el ecosistema de la izquierda, concretamente un nuevo mitin conjunto de Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid en Sevilla, en plena precampaña de los comicios andaluces, para volver a visualizar su compromiso de revalidar su alianza para las próximas elecciones generales.

PODEMOS, MUCHAS GANAS DE COINCIDIR CON OLTRA

Por su parte, el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha aseverado que bienvenido sea cualquier acto como este, centrado en reflexionar sobre la violencia política, y estarán atentos a las conclusiones que se susciten.

Asimismo, ha desgranado que el espacio de los partidos de Sumar en el Gobierno se sienten "muy representados" en la figura de Sira Rego para este evento y que este tipo de conferencias tiene que formar parte de la vida "natural" de una izquierda que en España es "plural".

Desde Podemos han subrayado que asisten al acto con "muchas ganas" de coincidir con Mónica Oltra, además de "cuidar" la relación con sus compañeros brasileños del Partido de los Trabajadores y con los "procesos democráticos de los pueblos hermanos de América Latina".

"TRES MUJERES VALIENTES"

A su vez, el diputado de Compromís en Sumar Alberto Ibáñez ha señalado en las redes sociales que Valencia se convertirá el jueves en el "epicentro internacional de la izquierda ecofeminista ante el lawfare y la guerra".

Por ello, ha agradecido al Partido de los Trabajadores de Brasil y a 'Janja' da Silva la iniciativa de reunir a "tres mujeres valientes y comprometidas con la democracia igualitaria" como son Oltra, Rego e Irene Montero.