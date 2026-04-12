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Sinner arrebata a Alcaraz el título de Montecarlo y el número uno del mundo

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Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El italiano Jannik Sinner logró su título más importante sobre tierra, el Masters 1.000 de Montecarlo, que estaba en poder de Carlos Alcaraz, al que arrebató también la condición de número uno del mundo tras vencer por 7-6 (5) y 6-3.

El primer cara a cara entre los dos mejores tenistas del planeta cayó del lado del jugador de San Cándido, que sumó su tercer título Masters 1.000 seguido tras los de Indian Wells y Miami, el octavo en su carrera de esta categoría.

El transalpino, que tardó dos horas y cuarto en cerrar su séptimo triunfo en diecisiete duelos ante el español, será este lunes el número uno del mundo, sumará su semana 67 en la cima y romperá el equilibrio que mantenía con el murciano, que lo defendió durante 66.

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