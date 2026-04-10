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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada de 0,03 %

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Buenos Aires, 10 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada del 0,03 %, hasta las 2.998.770 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,05 %, a 122.970.660 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-3,6 %), IRSA (-3,1 %) y Edenor (-2,9 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar (+2,2 %), Ternium (+1,4 %) y Banco BBVA (+1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con ganancias de hasta el 1,4 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 553 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.395 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.370 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.390 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,3 %, a 1.473,47 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,6 %, a 1.412,50 pesos por unidad. EFE

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