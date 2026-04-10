Alcaraz arrasa a Bublik y se mete en semifinales de Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este viernes en las semifinales del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras arrasar en su duelo de cuartos de final al kazajo Alexander Bublik (6-3, 6-0) en un partido marcado por la solidez del murciano y los errores de su rival.

Alcaraz vuelve a una semifinal un mes después de hacerlo en Doha, y lo hace por la puerta grande después de ganar contundentemente a Bublik. El murciano pasó por encima del kazajo, que cometió hasta 28 errores no forzados, en la que es su victoria más holgada en el torneo monegasco. Ahora, buscará meterse en su sexta final consecutiva en un torneo disputado en tierra batida este sábado.

El número uno del mundo mostró su versión más sólida, cometiendo solo 15 errores, y aprovechó la falta de eficacia de los golpes de Bublik, que perdió la cara al partido tras ceder el primer set. En la segunda manga, le bastó con no cometer errores (8) para arrasar a un impotente y desconectado Bublik que sólo sumó 12 puntos en toda la manga, dos de ellos ganadores.

Un encuentro que, como viene siendo habitual en el torneo, el de El Palmar arrancó poniendo la directa. Alcaraz conseguiría arrancar el partido con un 'break', que confirmaría con su primer turno de servicio. Sin embargo, tras volver a sufrir con el saque, Bublik igualaría el partido a dos juegos con su primer y único juego al resto. Pero, tras ceder la iniciativa del marcador (2-3), cuatro juegos consecutivos, le darían el primer set al español (6-3).

Mucha menos guerra daría el kazajo en el segundo parcial, en el que ni siquiera fue capaz de estrenar su marcador de juegos. Alcaraz aprovechó lo errático de su rival para, a base de poner las bolas dentro de la pista, conseguir su primer set en blanco del torneo (6-0). Todo una advertencia para sus rivales de cara a próximos compromisos. El siguiente, mañana sábado ante el ganador del duelo entre el local Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur.

Por su parte, el número dos del mundo, Jannik Sinner, también cumplió con su favoritismo en su compromiso de cuartos de final a Felix Auger-Aliassime. El transalpino venció por primera vez en tierra batida al canadiense, que no consiguió hacer frente al buen servicio de Sinner durante todo el partido. De hecho, el de San Cándido sólo tendría que hacer frente a una bola de rotura en contra.

Un partido prácticamente calcado en su desarrollo en sus dos parciales. En ambos, un solitario 'break' de Sinner sería suficiente para decantar la balanza a su favor. En el primero, la rotura llegaría en el tercer turno de saque de Auger-Aliassime, mientras que en el segundo, habría que esperar hasta el tramo final del set, con 3-3 en el marcador. Ahí, el italiano asestaría el golpe definitivo al partido con un 'break', que tras ganar sus dos últimos juegos al resto, le daría su victoria número 20 seguida y el pase a semifinales.

Y en su tercera presencia en semifinales del torneo de Montecarlo buscará su primera final ante el alemán Alexander Zverev, que venció en el primer partido de cuartos de final al brasileño Joao Fonseca. Un duelo que fue el más disputado de los primeros tres partidos del día, y que se decidió en la tercera y definitiva manga (7-5, (3)6-7, 6-3) tras dos horas y 42 minutos de juego.