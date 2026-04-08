Agencias

Las bolsas del Sudeste Asiático se tiñen de verde tras el alto el fuego en Oriente Medio

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Bangkok, 8 abr (EFE).- Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este miércoles con ganancias en todos los parqués, lideradas por el mercado de Vietnam, impulsadas por el alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

El VN de la bolsa vietnamita de Ho Chi Minh avanzó un 4,71 % o 79,01 unidades, hasta las 1.756,55 enteros.

El JCI de Yakarta ascendió un 4,42 % o 308,18 puntos, por lo que quedó en 7.279,21 enteros.

El selectivo PSEi de la bolsa de Manila sumó un 2,22 % o 132,04 unidades y cerró en 6.089,91 puntos.

En Tailandia, el SET cerró con una ganancia del 1,41 % o 20,60 puntos, hasta colocarse en 1.485,03 enteros.

Mientras que el índice malasio KLCI del parqué de Kuala Lumpur ganó un 1,16 % o 19,45, puntos y quedó en 1.696,31 enteros.

El STI de la próspera Singapur escaló un 0,95 % o 47,02 unidades, hasta las 5.005,03. EFE

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