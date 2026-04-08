La OMS da un nuevo impulso a 'One Health' y lanza una acción para eliminar la rabia en 2030 y un plan contra gripe aviar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus Estados Miembro han celebrado, en la ciudad francesa de Lyon, la 'Cumbre One Health', en la que se ha dado un nuevo impulso a esta estrategia de 'Una Sola Salud' y se han anunciado propuestas concretas, como una acción para eliminar la rabia en 2030 y un plan contra las amenazas de la gripe aviar.

"La salud de las personas, los animales y el medio ambiente que compartimos están intrínsecamente ligados y no podemos proteger uno sin proteger los tres", ha declarado el director general de este organismo, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha añadido que este enfoque "aúna conocimientos especializados para trabajar de forma transversal en todos los sectores y prevenir y responder a las amenazas con mayor eficacia".

En este contexto, y en el de la celebración del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril y cuyo lema este año ha sido 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', se ha llevado a cabo esta cita organizada por el Gobierno galo, en la que se ha expuesto que la urgencia es innegable. El cambio climático, la degradación ambiental, la inseguridad alimentaria, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el acceso desigual a la atención médica se encuentran entre los desafíos más acuciantes.

La OMS "reitera su compromiso de colaborar con socios y países para convertir este compromiso en acciones concretas y acelerar el progreso mundial en beneficio de las personas, los animales y nuestro planeta", ha explicado al respecto su máximo representante, y es que aproximadamente el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas conocidas en humanos tienen su origen en animales y alrededor del 75 por ciento de las emergentes son zoonóticas.

PREVENIR LA PRÓXIMA CRISIS ANTES DE QUE COMIENCE

De hecho, solo la pandemia de la Covid-19 provocó aproximadamente 15 millones de muertes y pérdidas económicas de billones de dólares a nivel mundial entre 2020 y 2021. Pro ello, y para prevenir la próxima crisis antes de que comience, se ha reforzado esta estrategia, que reúne a expertos en salud, agricultura, medio ambiente y ciencia para detectar los riesgos con mayor antelación y responder con más rapidez.

"No se trata solo de proteger la salud, sino de reconocer que vivimos como un sistema único, donde el bienestar de los seres humanos, los animales y el medio ambiente es inseparable", ha subrayado el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, quien ha señalado que la nación a la que lidera está "decidida" a llevar este enfoque "de la ambición a la acción". "La ciencia debe guiar nuestra acción y la cooperación debe ser nuestra fortaleza", ha asegurado.

Así, y tras constatar la OMS que los resultados de este encuentro servirán de base para debates internacionales -incluido el del G7-, ha destacado la acción lanzada, junto a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Instituto Pasteur, para eliminar las muertes humanas por rabia transmitida por perros. Esta enfermedad cuesta la vida de casi 60.000 personas cada año, muchas de ellas niños.

De este modo, y liderada por los países endémicos, esta iniciativa reforzará el compromiso político, la vigilancia comunitaria y la investigación, utilizando la eliminación de la rabia como modelo para fortalecer los sistemas más amplios de vigilancia y preparación en el marco del enfoque 'One Health'. A ello se une una estrategia unificada para hacer frente a la gripe aviar.

COLABORACIÓN CUATRIPARTITA

Esta actividad, de la mano de su colaboración cuatripartita con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMSA, refuerza la coordinación en materia de vigilancia, evaluación de riesgos, preparación y respuesta, ayudando a los países a pasar de acciones fragmentadas a una estrategia unificada de 'One Health'.

Además, se ha anunciado una nueva red mundial de instituciones 'One Health' para cumplir los objetivos de su plan de acción conjunto, y que busca movilizar la experiencia multidisciplinaria y brindar un apoyo más sólido y coordinado a los países. También, se va a llevar a cabo la prórroga y ampliación del Panel de Expertos de Alto Nivel sobre 'One Health', mandato que se extenderá hasta 2027, con una nueva fase prevista para el período 2027-2029.

Por último, la OMS, que ha asumido la Presidencia de la citada colaboración cuatripartita, ha señalado que se va a dar más protagonismo a la consecución de un impacto medible a nivel nacional, la simplificación de la gobernanza y la alineación de los esfuerzos en torno a un conjunto específico de prioridades de alto impacto, al tiempo que fortalecerá la promoción, el establecimiento de normas y la generación de evidencia.