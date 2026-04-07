Más de 1.400 cristianos asesinados y 1.800 secuestrados en Nigeria en 2026, según una ONG

Lagos, 7 abr (EFE).- Más de 1.400 cristianos fueron asesinados y 1.800 fueron secuestrados en Nigeria en lo que va de año, denunció este martes la organización nigeriana pro derechos humanos Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho (InterSociety), que culpó a grupos yihadistas y a "cómplices estatales" de estas acciones.

Según un informe al que tuvo acceso EFE, la ONG registró "1.402 muertes de cristianos y 1.800 secuestros en los primeros 96 días de 2026", unas cifras que aumentaron desde su anterior actualización el 19 de marzo.

"Estas cifras se dispararon desde entonces hasta el Lunes de Pascua, 6 de abril de 2026, al agregar 350 muertes de cristianos y 110 secuestros", añadió InterSociety.

De estos 350 nuevos asesinatos, 102 fueron notificados a lo largo de la Semana Santa, incluidos 34 el Domingo de Pascua, unos datos que la organización calificó de "oscuros".

Además, mostró su preocupación por la cantidad de muertes de cristianos que se producen una vez son secuestrados, pues "de cada diez cristianos secuestrados, uno no regresa con vida".

"Estas muertes en cautiverio a manos de yihadistas se debieron a torturas físicas, inanición, heridas de bala, cortes de machete, lesiones sin tratar y otros tratos inhumanos o degradantes durante su cautiverio", lamentó.

Por otro lado, la ONG acusó al Gobierno de Nigeria de "negar y borrar rastros del genocidio cristiano nigeriano", así como de "reemplazarlo con narrativas falsas" de enfrentamientos entre agricultores y pastores "en los que también mueren musulmanes".

Asimismo, aseguró que existen "crecientes manifestaciones de parcialidad flagrante y la protección abierta de los yihadistas por parte de los jefes de seguridad" del país.

En el noreste de Nigeria operan el grupo yihadista Boko Haram y, desde 2016, su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó los ataques aéreos lanzados contra objetivos yihadistas en Nigeria como respuesta a una supuesta "masacre" de cristianos. EFE