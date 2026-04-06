Samsung cesará el soporte de su aplicación de Mensajes en julio y pide a los usuarios que migren a Mensajes de Google

Samsung ha anunciado que su aplicación de Mensajes dejará de estar disponible a partir del próximo mes de julio, por lo que ha recomendado a los usuarios que migren a Mensajes de Google como su aplicación de mensajería predeterminada para "mantener una experiencia de mensajería consistente en Android".

La compañía cesará el soporte de forma definitiva de su propia aplicación de mensajes en julio, dos años después de haberla excluido por defecto de sus teléfonos para reemplazarla por la aplicación de Mensajes de Google.

Después de instar a los usuarios a que migrasen a Mensajes de Google tras aquel cambio, Samsung ha reincidido en el cambio de aplicación en favor de la de Google por varios motivos. En primer lugar, la seguridad, ya que Mensajes de Google cuenta con tecnología de detección de estafas mediante inteligencia artificial (IA), además de filtros de 'spam' para identificar y bloquear mensajes sospechosos.

Por otra parte, la aplicación de Google cuenta con mensajería RCS en Android e iOS para compartir archivos, integración de Gemini en los chats, así como conectividad entre dispositivos sin interrupciones.

"Actualiza hoy mismo a Mensajes de Google como tu aplicación de mensajería predeterminada para mantener una experiencia de mensajería consistente en Android", ha apremiado la compañía en un comunicado en su web, en el que señala quee, dependiendo del sistema operativo, los usuarios recibirán una notificación en la aplicación de Mensajes para ayudar a realizar esta migración.

MIGRACIÓN A MENSAJES DE GOOGLE

De igual manera, la compañía ha compartido cómo realizar este cambio de forma manual. Primero, los usuarios deben instalar Mensajes de Google en la Play Store si no cuentan con ella por defecto. Una vez instalada, cuando se abra por primera vez aparecerá un mensaje en el que se pide que se configure como aplicación de SMS predeterminada a través de los ajustes del dispositivo.

No obstante, para los usuarios de Android 12 y 13, el icono de Mensajes de Google no se actualizará automáticamente en la barra de tareas en la pantalla principal del dispositivo, de forma que tras instalar la 'app', deberán arrastrarlo de forma manual reemplazando a los Mensajes de Samsung.

Samsung ha explicado en el comunicado que, una vez que su aplicación de Mensajes deje de estar disponible en julio, los usuarios ya no podrán usarla en sus teléfonos excepto para servicios o contactos de emergencia.

Además, la compañía ha subrayado que los relojes de generaciones anteriores con el sistema operativo Tizen no son compatibles con Mensajes de Google, por lo que los usuarios no podrán ver el historial de sus conversaciones en los dispositivos. No obstante, sí que podrán leer y enviar nuevos mensajes.

En cuanto a los dispositivos de Samsung anteriores a 2022, la migración a Mensajes de Google puede interrumpir las conversaciones RCS en curso de forma temporal. Sin embargo, estas se pueden reanudar si ambas partes cuentan con la 'app' de Google.