LaLiga desmiente que sus sistemas antipiratería hayan hecho fallar un dispositivo de localización personal

Las pesquisas técnicas que llevó a cabo LaLiga sobre el funcionamiento de sus herramientas antipiratería concluyeron que no existe relación entre el bloqueo de servicios y la interrupción en la localización de personas a través de dispositivos GPS. Esta declaración surgió tras un mensaje publicado en la red social X por un usuario que denunció la imposibilidad de rastrear a su padre, quien padece demencia, atribuyendo la falla a los sistemas antipiratería de LaLiga. El caso fue recogido por el medio ADSLZone, especializado en tecnología, lo que generó inquietud en redes sociales sobre la posible vinculación entre los sistemas de protección tecnológica y el acceso a servicios digitales legítimos.

Según reportó ADSLZone, el usuario expresó que el problema para acceder a la aplicación de localización se repetía los fines de semana, circunstancia que consideraba coincidente con la celebración de partidos de LaLiga. En su relato, señaló que “siempre” durante estos días encontraba dificultades para abrir la app que servía para encontrar a su familiar vulnerable, quien lleva un dispositivo GPS para su seguimiento.

Ante la repercusión de estas declaraciones, LaLiga difundió un comunicado en el que desmintió de forma tajante que sus mecanismos tecnológicos hayan bloqueado el acceso a servicios legítimos. “En relación con la información publicada por ADSLZone, que vincula los sistemas antipiratería de LaLiga con el supuesto fallo de un dispositivo de localización personal, LaLiga desmiente categóricamente dicha afirmación”, expuso la organización en la nota oficial reproducida por ADSLZone.

En el mismo texto, LaLiga sostuvo que no se ha podido demostrar una conexión técnica entre las acciones llevadas adelante para combatir la distribución ilícita de su contenido y los fallos reportados por el usuario en la utilización de la aplicación de rastreo personal. La institución indicó: “Tras las comprobaciones técnicas realizadas, no existe evidencia alguna de que las direcciones IP asociadas a la aplicación mencionada hayan sido bloqueadas por los sistemas de LaLiga por actividades relacionadas con la distribución ilegal de contenidos”, según consignó el comunicado difundido por ADSLZone.

La organización hizo énfasis en que los sistemas antipiratería que ha instalado actúan únicamente contra redes e infraestructuras que transmiten contenidos de manera no autorizada, utilizando procesos técnicos específicos y auditados. De acuerdo con la declaración, estos procedimientos no afectan aplicaciones ni servicios cuya finalidad sea la localización de personas ni otros servicios legítimos disponibles para los usuarios de Internet, remarcando que el funcionamiento normal de aplicaciones ajenas a actividades ilícitas no se ve comprometido por las medidas adoptadas para defender los derechos audiovisuales de la competición.

Según lo detallado por el medio ADSLZone, LaLiga expresó que “los mecanismos antipiratería de LaLiga se dirigen exclusivamente contra infraestructuras que emiten contenidos de forma ilícita, mediante procedimientos técnicos auditados y focalizados, sin afectar a servicios legítimos como los de localización personal u otros usos ordinarios de internet”. Además, consideró que la información que vinculaba la interrupción del servicio de localización con las herramientas de protección de derechos de la patronal “carece de base técnica contrastada y genera una alarma injustificada entre los usuarios, al establecer una relación que no ha sido acreditada en ningún momento”.

LaLiga también reafirmó en sus declaraciones a ADSLZone su compromiso de mantener la lucha contra la piratería digital, al tiempo que respetan el correcto funcionamiento de servicios digitales legítimos. Esto último consiste, según la entidad, en asegurar que las acciones dirigidas a proteger los derechos de transmisión no interfieran con plataformas o aplicaciones que cumplen una función diferente y socialmente relevante, como el rastreo y localización de personas con condiciones vulnerables.

El medio destacó que el episodio evidenció la preocupación de los usuarios ante posibles inconvenientes derivados de la protección tecnológica frente a la distribución ilegal de contenidos, especialmente cuando se trata del acceso a herramientas empleadas para la seguridad de individuos en situación de riesgo. LaLiga insistió en que no existe evidencia técnica que describa o demuestre tal impacto negativo de sus sistemas en servicios de rastreo.

Para concluir su versión de los hechos, LaLiga resaltó, siempre según ADSLZone, que continuará con su política de combate a la piratería bajo la premisa de no perjudicar ni interrumpir el funcionamiento óptimo de aplicaciones y servicios legítimos, reafirmando la ausencia de incidentes acreditados que relacionen a su infraestructura antipiratería con bloqueos de utilidad social o particular para los usuarios de internet.