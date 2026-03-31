Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas, listas privadas y funciones exclusivas

Meta avanzó con la incorporación de una suscripción de pago en Instagram orientada a usuarios que buscan una experiencia diferente al interactuar con el contenido efímero de la plataforma. Según informó Europa Press, la compañía inició las pruebas de Instagram Plus, que ofrece una serie de funciones exclusivas para quienes acceden a este servicio, en mercados como México, Filipinas y Japón. Este nuevo plan está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios y brinda una evaluación gratuita durante un mes.

Europa Press detalló que Instagram Plus expande las herramientas disponibles para quienes comparten historias, modificando aspectos clave del funcionamiento tradicional. Por ejemplo, el servicio permite extender la duración habitual de las historias—actualmente fijada en 24 horas—por un periodo más amplio, lo que representa un cambio significativo en la forma en que los usuarios pueden controlar la permanencia de sus publicaciones efímeras. Además, la suscripción permite que los usuarios creen listas cerradas de audiencia, más allá de la función de Mejores Amigos, facilitando que una historia solo esté disponible para un grupo específico de personas seleccionadas.

Dentro de las características avanzadas, se encuentra el modo de vista previa, que habilita la visualización de contenido sin que el espectador sea registrado como tal. Europa Press consignó que esta innovación puede modificar la interacción entre los creadores de historias y quienes las consumen, ya que la privacidad en el visionado se incrementa. También se integraron nuevas métricas, como la posibilidad de saber cuántas personas han visto repetidamente una historia y la opción de buscar directamente dentro de la lista de espectadores, eliminando la necesidad de desplazarse manualmente por todos los nombres.

Otras funciones destacadas que se incluyen en Instagram Plus, según publicó Europa Press, son el desbloqueo semanal de la posibilidad de destacar una historia para aumentar su visibilidad y la introducción de un “Superlike” animado, que se puede utilizar para manifestar una respuesta especial en una historia concreta. Estas características buscan diferenciar la experiencia de uso entre quienes cuentan con la versión gratuita y quienes optan por la suscripción.

Mat Navarra, especialista analista y usuario que ya tuvo acceso a Instagram Plus, compartió en Threads información sobre las funcionalidades y modalidad de acceso, según reportó Europa Press. La propia Meta confirmó a este analista y a Engadget que Instagram Plus se encuentra en fase de prueba y que el acceso está limitado, aunque la compañía no precisó en su página de ayuda los países concretos donde está disponible fuera de los ya mencionados.

En materia de precios, Europa Press indicó que algunos usuarios compartieron los costos mensuales para acceder a esta función premium: en Filipinas el valor es de 65 pesos filipinos (alrededor de 0,94 euros), en México la suscripción cuesta 39 pesos mexicanos (cerca de 1,87 euros), y en Japón tiene un precio de 329 yenes (1,80 euros aproximadamente). Todos ellos disponen de un mes de acceso gratuito antes de que se haga efectivo el cobro correspondiente.

Meta tiene como objetivo, según declaraciones citadas por Europa Press, entender mejor cuáles son los recursos más apreciados por quienes usan características premium, y evaluar la acogida de este tipo de modelo en Instagram. Un portavoz de la compañía indicó que esperan “que estas pruebas ayuden a comprender qué es lo más valioso para los usuarios en un conjunto de funciones premium”, en un contexto en el que la empresa se ha mostrado interesada en extender modelos de suscripción en otras aplicaciones, como Facebook y WhatsApp.

El medio Europa Press subrayó que en la documentación oficial disponible sobre Instagram Plus, Meta aclara que el servicio no está universalmente habilitado, lo que significa que su alcance y las potenciales expansiones dependerán de los resultados obtenidos durante este periodo de prueba. La apuesta por Instagram Plus se enmarca en una estrategia más amplia por parte de Meta de diversificar las fuentes de ingresos a través de servicios de pago dirigidos a usuarios que buscan mayores posibilidades de personalización y control sobre su contenido.