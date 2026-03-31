Costa pide al presidente de Irán cesar los ataques y buscar solución diplomática para reabrir Ormuz

Durante la conversación telefónica, António Costa también condenó la muerte de más de 160 personas en la escuela de Minab, en el sur de Irán, incidente registrado poco después del inicio de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. El presidente del Consejo Europeo calificó este episodio como "profundamente lamentable" y expresó la importancia de proteger tanto a la población civil como las infraestructuras críticas en el contexto del actual conflicto en la región. La llamada giró en torno a los crecientes riesgos de escalada en Oriente Próximo, con un enfoque en la urgencia de reducir la tensión y facilitar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Según lo publicado por el medio, Costa solicitó al presidente iraní, Masud Pezeshkian, el cese inmediato de ataques "inaceptables", haciendo énfasis en la necesidad de un compromiso efectivo de Teherán para avanzar hacia una solución diplomática que permita restablecer el tránsito marítimo en esa vía clave para el comercio internacional. El líder europeo aseguró en su mensaje que "la situación actual en Oriente Próximo es extremadamente peligrosa", transmitiendo la gravedad de los hechos en un comunicado difundido a través de sus redes sociales tras la conversación mantenida con el mandatario iraní.

De acuerdo con lo señalado por Costa y consignado por la fuente, el principal punto de discusión se centró en la llamada a la "desescalada y contención", instancia en la que reiteró la importancia de respetar plenamente el Derecho internacional por parte de todos los actores involucrados. El dirigente hizo un llamamiento a las partes para buscar una vía de diálogo y cooperación que permita reducir las hostilidades. Además, insistió en que la protección de los civiles y la infraestructura vital debe mantenerse como prioridad en el contexto de la crisis regional.

Costa enfatizó la función del Consejo Europeo en el impulso de todas las iniciativas dirigidas a fomentar la estabilidad y la seguridad. Planteó que la Unión Europea, tal como reportó el medio, está dispuesta a aportar y colaborar en todos los esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución sostenida que termine con las hostilidades y atienda las cuestiones de seguridad planteadas por la República Islámica. En su declaración pública, Costa indicó: "Debe de haber espacio para la diplomacia. La UE se mantiene dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución última que ponga fin a las hostilidades, al tiempo que se abordan otras preocupaciones más amplias de seguridad planteadas por Irán".

Durante la comunicación con Pezeshkian, Costa insistió en que el respeto al Derecho internacional constituye un principio fundamental y subrayó las consecuencias negativas de las confrontaciones armadas no sólo para los países implicados, sino también para la seguridad y el comercio global. El estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de tránsito para el transporte de petróleo, se ha visto afectado por el incremento de las tensiones, lo que afecta a los mercados internacionales y pone en riesgo la estabilidad global.

El medio detalló que Costa dirigió su mensaje a la comunidad internacional, alentando la cooperación con Naciones Unidas para garantizar la libre navegación en el estrecho y evitar la interrupción de rutas marítimas estratégicas. En la conversación, se manifestaron preocupaciones tanto por la escalada del conflicto como por las repercusiones humanitarias derivadas de episodios como el ocurrido en la escuela de Minab, recordando la necesidad de velar por la seguridad de la población civil y atender el sufrimiento generado por la violencia.

El presidente del Consejo Europeo subrayó que la participación de Irán en iniciativas diplomáticas sería determinante para la reactivación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Según recogió el medio, Costa alentó a Teherán a involucrarse de forma constructiva en los esfuerzos liderados por Naciones Unidas, considerando que solo a través de una aproximación concertada podría garantizarse la estabilidad en la región.

La postura del Consejo Europeo refleja las preocupaciones de la Unión Europea en torno a los riesgos derivados de una escalada armada en Oriente Próximo y su repercusión en la seguridad internacional. Costa manifestó que la Unión Europea seguirá respaldando todas las vías diplomáticas posibles orientadas a rebajar la tensión y encontrar una salida pacífica y duradera a la crisis, reafirmando el compromiso de las instituciones europeas con un enfoque multilateral y basado en el respeto al Derecho internacional.

Tras la llamada mantenida con Pezeshkian, Costa reiteró que la protección de la vida de personas inocentes y la preservación de infraestructuras esenciales deben tratarse como aspectos prioritarios en cualquier escenario de diálogo. De este modo, la Unión Europea se posicionó como actor dispuesto a facilitar toda gestión diplomática necesaria, sumando así su voz a las peticiones internacionales de contención y búsqueda de soluciones negociadas al bloqueo y los enfrentamientos que afectan actualmente la región.