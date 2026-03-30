Wall Street abre con ligeras subidas tras entrada de Dow Jones en territorio de corrección

Nueva York, 30 mar (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,75 % y empezó a remontar después de haber entrado en territorio de corrección al final de la semana pasada, que se define como una bajada acumulada del 10 % respecto al último récord.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 340 puntos, hasta los 45.507; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,61 %, hasta los 6.407 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,49 %, hasta las 21.050 unidades.

En el cierre del pasado viernes, el principal indicador de la Bolsa de Nueva York se hundió hasta los 45.166 puntos, entrando en territorio de corrección después de superar los 50.000 puntos por primera vez en febrero de 2026.

El tecnológico Nasdaq, que el viernes perdió un 2,15 %, hasta las 20.948 unidades, también entró en territorio de corrección tras acumular más de un 10 % de pérdidas respecto a su máximo, alcanzado a finales de octubre de 2025.

Los inversores siguen pendientes de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, que entra en la quinta semana y amenza con extenderse más de lo previsto.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este lunes un 0,47 %, hasta situarse de nuevo por encima de los 100 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabriera el estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

En el plano corporativo, las subidas del inicio de la jornada las protagonizaron Salesforce, que avanzaba un 2,02 %; Walt Disney Co, que ganaba un 1,85 %; Microsoft, que sumaba un 1,18 %; y Amazon, un 1,13 %.

En el terreno financiero, American Express y JPMorgan Chase también arrancaba la jornada en verde y sus acciones subían un 1,34 % y un 0,89 %, respectivamente.

En cambio, Caterpillar Inc. y Apple caían un 0,99 % y un 0,55 %.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía un 1,3 %, hasta los 4.583 dólares la onza; y la plata un 1,73 % hasta los 71 dólares la onza.