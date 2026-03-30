Rosalía luce el bolso más codiciado de Dior en su última salida con Loli Bahía por Madrid

Rosalía recurrió a uno de los restaurantes libaneses más populares de Madrid antes de retomar sus compromisos profesionales tras recuperarse de una reciente intoxicación alimentaria. En compañía de la modelo Loli Bahía, con quien se ha mostrado especialmente cercana en los últimos meses, la artista catalana fue vista disfrutando de un paseo por la capital española, según informó Europa Press. La noticia principal es que Rosalía ya se prepara para regresar a los escenarios en el Movistar Arena de Madrid, donde realizará cuatro conciertos como parte de su gira internacional ‘Lux Tour 2026’.

Europa Press detalló que la intérprete de ‘Motomami’ se encontraba obligada a cancelar una actuación en Milán el pasado miércoles debido a una gastroenteritis. Tras su recuperación, ha aprovechado el fin de semana acompañada de Loli Bahía, quien ha representado un apoyo constante para la cantante en esta etapa. Ambas, junto a la mascota de Rosalía, recorrieron las calles de Madrid y disfrutaron de las suaves temperaturas primaverales que se registraron en la ciudad.

La salida incluyó una comida en un reconocido restaurante especializado en gastronomía árabe. Rosalía y Loli Bahía permanecieron varias horas en el establecimiento, disfrutando de platos típicos de la cocina libanesa. Al abandonar el local, Rosalía respondió brevemente a las cámaras de Europa Press: “Me encuentro bien”. De acuerdo con el medio, la artista manifestó que está lista para regresar a los escenarios madrileños.

El regreso de Rosalía a la actividad profesional tomará forma en el concierto programado para el 30 de marzo en el Movistar Arena, seguido de presentaciones el 1, 3 y 4 de abril, todas incluidas en su gira mundial ‘Lux Tour 2026’. La gira, según reportó Europa Press, representa una de las apuestas más ambiciosas de la artista catalana en el año.

Durante el paseo en Madrid, Rosalía también evidenció su interés por la moda y las tendencias de alta costura. Europa Press consignó que la artista lució el bolso Book Tote de Dior, una pieza inspirada en la primera edición de ‘Las amistades peligrosas’ de Choderlos de Laclos, confeccionada en un tono rosa pastel y valorada en 3.000 euros. El accesorio, considerado uno de los modelos más codiciados de la firma francesa, contribuyó a destacar el estilo de la cantante, que eligió un enfoque definido por el ‘lujo silencioso’.

El vínculo entre Rosalía y Loli Bahía, según dio a conocer Europa Press, se ha afianzado notablemente en los últimos meses. La modelo francesa se ha convertido en una presencia habitual junto a la cantante, acompañándola tanto en momentos de esparcimiento como en etapas de preparación para sus compromisos en el ámbito musical. Ambos personajes compartieron este reciente recorrido por Madrid previo al reinicio de la actividad artística de Rosalía.

La aparición de la cantante, completamente recuperada, cobra especial relevancia después de la cancelación repentina de la cita en Milán por motivos de salud. Europa Press explicó que la artista había sufrido una intoxicación alimentaria que imposibilitó su participación en el evento. La pronta recuperación y la decisión de retomar la gira en Madrid ofrecen una rápida respuesta frente a la suspensión forzada de su agenda en Italia.

La presencia de Rosalía por las calles de Madrid no solo confirmó su restablecimiento físico, sino también su interés por disfrutar de la ciudad y sus opciones culinarias, adelantó Europa Press. Esta faceta personal de la cantante se sumó a los detalles sobre su reencuentro con el público en los próximos días, en una serie de conciertos que forman parte de su proyecto musical internacional para 2026.