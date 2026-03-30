Parlamento israelí discute para su aprobación la ley de pena de muerte para "terroristas"

Jerusalén, 30 mar (EFE).- Tras meses de deliberaciones, el pleno de la Knéset (Parlamento israelí) inició este lunes el debate final de la ley para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato, una norma que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicaría en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.

El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión parlamentaria hace unos días.

Este lunes, la votación de sus últimas lecturas para su aprobación se incluyó en el orden del día y los diputados comenzaron ya a debatirla.

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron el proyecto de ley, que también ha sido criticado por organismos como la ONU o el Consejo de Europa.

Su debate se produce después de que el pleno aprobara esta madrugada, in extremis, la ley de presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu.

Según explicó a EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, de aprobarse el texto negociado en comisión la ley se aplicaría de manera diferente a los palestinos en Cisjordania ocupada, que están sometidos a la ley militar israelí, que a los ciudadanos israelíes -incluyendo colonos-, a los que se aplica la ley penal ordinaria.

En el caso de la ley militar para palestinos, la corte marcial tendría que imponer la pena de muerte de forma obligatoria -salvo raras excepciones no definidas- a las personas acusadas de asesinato bajo lo que Israel considera un acto de terrorismo.

En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.

"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no se aplique a ningún judío israelí.

Siguiendo la ley parlamentaria israelí, si la ley cosecha este lunes más votos a favor que en contra, sin importar el número de parlamentarios presente, saldría aprobada en segunda y tercera lecturas -se votan seguidas-.

De acuerdo con el borrador ya discutido en comisión, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán, indicó la letrada. EFE