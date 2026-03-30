Las bolsas europeas abren sin tendencia clara, centradas en la guerra contra Irán

Madrid, 30 mar (EFE).- Las bolsas europeas abrieron la sesión de este lunes sin tendencia clara, centradas en la guerra contra Irán, país que no confirma los avances en las negociaciones como asegura el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo que ha llevado al petróleo brent a alcanzar los 116 dólares.

Minutos después de la apertura del mercado, Madrid, Londres y París suben un 0,19 %; un 0,18 y un 0,01 %, respectivamente; mientras que Fráncfort se deja el 0,14 % y Milán, el 0,08 %.

Con el euro plano, cambiándose a 1,15 dólares, el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cae el 0,05 %.

Los mercados miran con atención el precio del petróleo, con el brent subiendo un 2,85 %; y situado el precio del barril en 115,78 dólares tras alcanzar los 116 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., sube un 1,70 %, hasta los 101,33 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

Por su parte, el gas natural TTF aumenta el 2,44 %, hasta los 55,5 dólares.

Los inversores se encuentran pendientes de que se aclare la situación real entre Irán y EE. UU. e Israel, ya que mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado de nuevo que las negociaciones van por buen camino y el acuerdo llegará pronto, Irán no confirma este extremo.

En cuanto a las materias primas, el oro sube un 0,54 %, con la onza en 4.518 dólares, mientras que la plasta también sube el 0,52 %, hasta los 70,15 dólares.

En la agenda del día, en la eurozona destaca el dato de la confianza económica de marzo; mientras que en Alemania se conocerá el dato de inflación preliminar de marzo.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 3,097 %; y la del español hasta el 3,628 %, con la prima de riesgo en 53,2 puntos básicos.

El bitcóin sube un 1,10 % y se encuentra en 67.278,1 dólares. EFE

(foto) (vídeo)