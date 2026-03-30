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FundéuRAE: el "set-jetting" es el "turismo de rodajes"

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Madrid, 30 mar (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que expresiones como “turismo de rodajes”, “turismo de localizaciones” (o “locaciones”) o “turismo audiovisual” son alternativas adecuadas al inglés “set-jetting”, que alude al hecho de viajar a lugares que han servido de escenario para películas o producciones televisivas.

En las noticias sobre viajes, es común encontrar frases como “Vive la magia del cine con estos increíbles destinos de set jetting”, “El impacto del set-jetting se refleja en el crecimiento de visitantes en lugares como Nueva York” o “Desde hoteles únicos y escapadas románticas hasta la creciente popularidad del set-jetting”.

La denominación inglesa es un juego de palabras entre “set” (‘escenario de rodaje, locación o localización’) y “jet set”, aquí centrado en el primer elemento, que se refiere a un tipo de avión. En español lo más preciso y transparente es hablar de “turismo de rodajes”, “turismo de locaciones” (frecuente en América) o “turismo de localizaciones” (más común en España). También se emplea en ocasiones “cineturismo”, así como “turismo de cine” o “cinematográfico”, aunque con ello se excluye la faceta de las series de televisión. Una última opción es “turismo audiovisual”.

Por ello, en los ejemplos anteriores habría sido más adecuado “Vive la magia del cine con estos increíbles destinos de turismo de rodajes”, “El impacto del turismo de locaciones se refleja en el crecimiento de visitantes en lugares como Nueva York” y “Desde hoteles únicos y escapadas románticas hasta la creciente popularidad del turismo de localizaciones”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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