El Gobierno regulariza a más de 27.600 migrantes afectados por la dana de Valencia

El número total de resoluciones emitidas por causas sobrevenidas en la provincia de Valencia alcanzó las 29.684 al cierre del 31 de diciembre de 2025, con 27.525 casos resultando favorables para migrantes que solicitaban la regularización de su situación administrativa tras el impacto de la dana de octubre de 2024. Según publicó Europa Press, esta medida se enmarca en una respuesta ejecutiva extraordinaria adoptada para ofrecer protección y prevenir situaciones de exclusión entre la población extranjera afectada por el fenómeno climático.

El proceso de regularización fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero del año anterior a partir del temporal, con una previsión inicial de al menos 25.000 personas beneficiadas. De acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press tras la petición de información de Sumar, la cifra final superó esa estimación, con 27.525 migrantes obteniendo la resolución favorable y regularizando así su permanencia en el país. El procedimiento buscó amparar a quienes se encontraban en riesgo de caer en la irregularidad administrativa a raíz de la catástrofe meteorológica.

El mecanismo extraordinario respondió a un contexto en el que múltiples poblaciones de la provincia valenciana sufrieron severas consecuencias por la dana —una Depresión Aislada en Niveles Altos— experimentada en octubre de 2024. El episodio causó daños materiales y alteró el curso de vida de decenas de miles de personas, muchos de ellos extranjeros que vieron comprometidas sus condiciones de residencia y acceso a recursos básicos. Europa Press recogió que la decisión gubernamental se centró en prevenir la exclusión y proteger los derechos de este colectivo, asegurando que una adversidad climática no se traduzca en desamparo legal.

El informe oficial detalla también 2.159 resoluciones desfavorables dentro del proceso. Aunque estos casos no obtuvieron la regularización solicitada, representan una minoría frente al total de expedientes tramitados. El proceso de valoración incluyó un análisis de la situación administrativa y social de los solicitantes, priorizando criterios de vulnerabilidad derivados directamente del desastre ambiental.

De acuerdo con la consulta parlamentaria, la medida extraordinaria se implementó tras solicitudes de información por parte de Sumar, grupo parlamentario que mostró interés en conocer la magnitud de la población extranjera afectada y beneficiar con la regulación especial aprobada por el Ejecutivo español. Los datos facilitados muestran el alcance de la respuesta institucional ante emergencias climáticas y humanitarias.

Europa Press señaló que este proceso de regularización representó una política singular destinada a afrontar situaciones de "máxima vulnerabilidad" y evitar la irregularidad sobrevenida entre los colectivos migrantes. Las acciones gubernamentales incluyeron coordinación de administraciones y mecanismos especiales para agilizar la tramitación, reflejando un abordaje diferenciado frente a emergencias de origen natural.

La aprobación inicial del Consejo de Ministros partió de la premisa de que el cambio climático y sus eventos extremos pueden agravar riesgos de exclusión social, especialmente entre la población migrante con vínculos laborales y familiares potencialmente interrumpidos por desastres naturales. Según la información de Europa Press, el objetivo central residía en impedir que miles de afectados se vieran abocados a la pérdida de cobertura legal o de derechos básicos, reforzando los criterios de protección institucional ante circunstancias excepcionales.

Las estadísticas presentadas en la respuesta parlamentaria permiten dimensionar el impacto de la medida en la provincia de Valencia. La mayoría de las personas que iniciaron el proceso obtuvieron una resolución que les garantiza una situación administrativa estable en España, mientras que un porcentaje reducido no alcanzó los requisitos para su aprobación. El reporte de Europa Press enfatiza que la regularización se ejecutó tras un proceso de evaluación individualizado, enmarcado en la normativa definida para casos sobrevenidos derivados de un desastre.

La iniciativa gubernamental constituye una de las acciones más extensas de regularización extraordinaria aplicadas en España en los últimos años a raíz de un episodio climático, según cifras divulgadas por Europa Press. La combinación de factores sociales y ambientales tras la dana motivó la respuesta, articulando la protección legal con los mecanismos humanitarios necesarios para mitigar los efectos del evento extremo sobre la población extranjera residente en la provincia.