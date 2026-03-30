EEUU inicia una investigación contra apuestas bursátiles en los mercados predictivos, según CNN

Representantes de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía del distrito sur de Nueva York convocaron una reunión con responsables de la plataforma de predicciones Polymarket con el objetivo de examinar el alcance de la legislación vigente frente a operaciones observadas en los mercados predictivos. Durante el encuentro, los fiscales expusieron inquietudes por detectarse operaciones financieras inusuales antes de anuncios oficiales por parte del Gobierno de Estados Unidos. Tal como informó CNN, estas actividades han motivado la apertura de una investigación formal por presuntas prácticas de uso de información no pública y posibles violaciones de las leyes que gobiernan los mercados financieros.

Según detalla CNN, la pesquisa surge tras la publicación de informes periodísticos que documentaron variaciones extraordinarias en ciertos mercados predictivos inmediatamente después de comunicados o acciones adoptadas por autoridades estadounidenses. La fiscalía neoyorquina evalúa si estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con el acceso anticipado a anuncios oficiales. En este contexto, el portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York, Nicholas Biase, sostuvo ante la cadena estadounidense que, “en lo que respecta a los llamados ‘mercados de predicción’, nuestra Oficina ha dejado claro que diversas leyes, incluidas las leyes sobre uso de información privilegiada, las leyes contra el blanqueo de capitales, las leyes que prohíben la manipulación y diversas leyes contra el fraude, son aplicables a una amplia gama de actividades observadas”.

De acuerdo con lo publicado por CNN, la empresa Polymarket evitó valoraciones específicas sobre el encuentro con la fiscalía, aunque sí reiteró su compromiso de mantener “altos estándares de integridad en el mercado” y aseguró su cooperación con los organismos encargados de la regulación.

Las investigaciones han puesto el foco en operaciones registradas tras eventos internacionales recientes. Voceros mencionados por la cadena CNN destacaron la atención sobre ciertos mercados que reportaron movimientos atípicos luego de acontecimientos como la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como hechos relacionados con la guerra en Irán. De manera específica, la fiscalía analiza el caso del pasado 23 de marzo, cuando mercados energéticos experimentaron transacciones que ascendieron a 580 millones de dólares (alrededor de 500 millones de euros), apenas quince minutos antes de que la Casa Blanca revelara negociaciones diplomáticas con Irán para intentar frenar el conflicto bélico. De acuerdo a cálculos difundidos por Financial Times y recogidos por CNN, estas transacciones precedieron a una caída relevante en los precios del petróleo y el gas.

El medio CNN explicó que la actual investigación procura determinar si quienes actuaron en dichos mercados pudieron beneficiarse de información confidencial accesible solo a ciertos funcionarios o empleados del Gobierno de Estados Unidos, lo que constituiría una infracción de las restricciones impuestas por la legislación estadounidense contra el tráfico de información privilegiada. Los investigadores también consideran la posibilidad de que algunos participantes hayan manipulado los sistemas de predicciones valiéndose de técnicas que harían pasar inadvertidas estas operaciones ante los organismos reguladores.

CNN detalló que la legislación estadounidense contempla, además de las sanciones por uso indebido de información no pública, regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el fraude en transacciones electrónicas. Las plataformas de predicción como Polymarket, donde los participantes pueden apostar sobre el desenlace de eventos políticos, económicos o sociales, operan en un entorno regulatorio que ha abierto debate en torno a los límites entre la especulación financiera y las prácticas de juego o apuestas.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer el resultado de la investigación ni han señalado a personas o entidades específicas como responsables de las posibles infracciones. Sin embargo, la fiscalía reiteró a CNN su intención de examinar a fondo los patrones de actividad en los mercados analizados y subrayó la aplicación vigorosa de la ley en todos los casos en los que se identifiquen irregularidades o intentos de manipulación, independientemente de la plataforma o el sector involucrado.

La investigación ha puesto sobre la mesa la necesidad de clarificar el marco legal que rige a los mercados predictivos y su relación con los anuncios y decisiones institucionales. Según mencionó CNN en su reporte, las autoridades buscan evitar que el acceso a información anticipada a comunicados gubernamentales derive en ventajas desleales o en la distorsión de precios en sectores estratégicos como el energético o el financiero.

Por último, tanto CNN como otros medios destacan la importancia de que las plataformas digitales colaboren estrechamente con los entes reguladores y cumplan protocolos estrictos de verificación de identidad, transparencia y prevención de delitos financieros para mitigar el riesgo de comportamientos ilegales o manipulaciones que afectan no solo a inversionistas, sino también a la integridad de los mercados.