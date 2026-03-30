Al Sisi apela a Trump a detener la guerra en Irán: "Usted es capaz de hacerlo"

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha apelado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que detenga la guerra en Irán, asegurando que solo él es capaz de lograr el cese de las hostilidades con Teherán.

"Nadie más que el presidente Trump podría detener la guerra. En mi nombre, en nombre de la humanidad y de los amantes de la paz, por favor ayúdenos a detener esta guerra. Usted es capaz de hacerlo", ha afirmado el mandatario egipcio en el inicio del foro energético EGYPES que tien lugar en El Cairo.

En este sentido, ha admitido que la crisis energética actual por la guerra en Irán se trata de la mayor de la historia moderna, apuntando además a un "doble impacto" de escasez de suministro y aumento de precios que podría elevar los costes del combustible, pero también los fertilizantes y la agricultura.

Así las cosas ha instado al fin de la guerra, toda vez que "la continuación del conflicto tendrá peligrosas repercusiones en la economía global". Al Sisi ha advertido en este sentido de que la guerra solo tiene como resultado "pérdida y destrucción", avisando de que nadie sale ganando de esta situación.

Egipto, envuelto en esfuerzos diplomáticos desde hace meses, ha participado junto a Turquía y Arabia Saudí en un proceso de contactos para propiciar una reunión entre Estados Unidos e Irán en Islamabad para negociar el fin de la guerra, que según las autoridades paquistaníes será "en los próximos días".

Desde los primeros compases del conflicto, su presidente ha alertado del grave impacto sobre el comercio internacional que tiene la inestabilidad en el estrecho de Ormuz.

"Nos mantenemos alerta ante las posibles consecuencias de la guerra, incluyendo el cierre del estrecho de Ormuz y su impacto en el canal de Suez", alertó a principios de marzo cuando ya avisó de que el paso de Suez "no ha vuelto a su nivel normal" desde los ataques de Hamás de octubre de 2023 contra Israel que desembocaron en la ofensiva en Gaza.