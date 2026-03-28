Raquel Revuelta recuerda "la personalidad increíble y la valentía" de la duquesa de Alba

Durante la proyección del documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’, Raquel Revuelta compartió impresiones sobre el carácter de doña Cayetana, destacando que “corroboré más esa personalidad tan increíble que tenía esta mujer, esa valentía, esa mujer moderna que iba siempre adelantada a sus tiempos y me gustó muchísimo, mucho, mucho”. La presentación coincidió con el año del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, figura emblemática de Sevilla, y reunió a figuras públicas y admiradores para recordar su influencia en la ciudad y el legado que cultivó entre mujeres de distintas generaciones. Según publicó el medio, la cita tuvo lugar en medio de la preparación de las festividades de Semana Santa, una época cargada de significados para la familia de la noble y para toda la capital andaluza.

De acuerdo con la fuente, Raquel Revuelta también se refirió a la relevancia de la mantilla, prenda que la propia Cayetana lució en múltiples ocasiones, tanto en la Semana Santa como en eventos tradicionales como los toros o la feria de abril. Este 2026, las calles sevillanas despliegan sus aromas de incienso y azahar mientras cofradías y hermandades ultiman detalles para las procesiones, y Raquel Revuelta subraya su empeño en rescatar el uso de esta prenda. Desde hace ocho años, la comunicadora trabaja para que la mantilla vuelva a estar presente entre mujeres de todas las edades durante las celebraciones: “Esa que tantas veces y con tanto arte y estilo lució la propia doña Cayetana", señaló, en referencia a la nobleza con la que portaba la indumentaria característica.

Tal como consignó la publicación, la figura de doña Cayetana conserva una presencia notable en las costumbres sevillanas, no solo por su condición como una de las grandes de España, sino por su capacidad de inspirar a las mujeres que participan en las tradiciones durante la Semana Santa. Su imagen como madrina, así como en retratos o festejos populares, permanece como símbolo de modernidad y autenticidad. Según Raquel Revuelta, la duquesa supo adelantarse a su tiempo, introduciendo formas de libertad y valentía que otras mujeres han tomado como referencia.

El centenario de Cayetana de Alba constituye un motivo más para fortalecer estas tradiciones que, junto a los actos religiosos y populares, generan un ambiente singular en Sevilla cada Semana Santa. A lo largo de la historia reciente de la ciudad, la duquesa ha jugado un papel relevante en la promoción y preservación de la cultura local, mostrando en distintas ocasiones cómo la moda femenina puede dialogar con la historia y adaptarse a los nuevos tiempos. Revuelta expresó que su objetivo es que “las mujeres se reencuentren con esta parte del legado sevillano”, reivindicando una prenda que, en palabras del medio, fue insignia de elegancia para Cayetana.

Las procesiones de 2026 comienzan mientras las principales calles ya se encuentran listas para recibir la afluencia de cofrades, nazarenos y mujeres con mantilla, replicando gestos y costumbres que la duquesa supo popularizar. Según detalló el medio, este homenaje inmaterial se suma a la difusión de la figura de Cayetana mediante el largometraje, en el que se revisan sus aportaciones sociales y su papel como referente para mujeres que buscan mantener vivas las tradiciones. La proyección del documental fue marcada por un tono de reconocimiento y reflexión sobre la modernidad con la que vivió la duquesa.

La memoria de doña Cayetana permanece vinculada a la evolución de la Semana Santa en Sevilla y al modo en que la ciudad celebra su patrimonio. Las iniciativas impulsadas por Raquel Revuelta para conservar símbolos como la mantilla buscan, según describió el medio, reforzar la influencia positiva de figuras históricas en la identidad local y fomentar la participación de nuevas generaciones en rituales colectivos. En el contexto del centenario y de la Semana Santa, la figura de la duquesa sigue generando referencias para mujeres de todas las edades.