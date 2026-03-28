Cuatro cargueros dejan Ormuz en las últimas 24 horas siguiendo una ruta común por la costa de Irán

El uso de sistemas de interferencia electrónica que dificultan el monitoreo de la navegación ha convertido el seguimiento de los buques en el estrecho de Ormuz en una tarea compleja, ya que las autoridades iraníes también han dado instrucciones a los cargueros para que desactiven los dispositivos que señalan su ubicación mundial. En este contexto, cuatro cargueros lograron salir de la vía marítima siguiendo una ruta establecida por Irán, según detalló Bloomberg.

De acuerdo con la información difundida por Bloomberg, dos de esos buques transportan gas de petróleo con destino a la India, mientras que otros dos se dirigen a Pakistán e India. Estas embarcaciones han seguido la ruta del sur, una vía marcada y autorizada por el gobierno iraní a través de las islas de Larak y Qeshm, ubicadas en la costa sur del país. El paso de estos barcos coincide con una paralización parcial de la actividad marítima en la región, derivada del bloqueo impuesto por Irán en el marco de los enfrentamientos con Estados Unidos e Israel.

El medio Bloomberg puntualizó que, en paralelo a la restricción de la navegación, el Parlamento de Irán se encuentra preparando una legislación que impondría una tarifa aduanera obligatoria a los barcos extranjeros que pretendan cruzar el estrecho de Ormuz. Este proyecto de ley estipula que, además del pago, cada embarcación requerirá una autorización expresa de las autoridades iraníes para transitar por el paso marítimo. La discusión parlamentaria ha generado incertidumbre entre las navieras internacionales, ante la posibilidad de que la ruta sufra nuevos encarecimientos y retrasos en un corredor clave para el comercio global de energía y mercancías.

Bloomberg recogió además que, mientras el Parlamento iraní no define el alcance de la nueva tarifa, varios países buscan asegurar sus intereses a través de negociaciones bilaterales con Teherán. En las últimas horas, tanto Tailandia como Malasia han comenzado conversaciones para conseguir permisos de tránsito que les permitan continuar utilizando la ruta bajo los nuevos controles iraníes.

La situación de restricción y vigilancia afecta únicamente a navíos extranjeros, ya que los petroleros de bandera iraní continúan operando en la zona sin impedimentos. Según datos publicados por el portal Tankertrackers y citados por Bloomberg, las embarcaciones iraníes han movido en lo que va del mes un volumen de 1,6 millones de barriles de crudo diarios a través de Ormuz, actividad que permanece constante pese a la conflictividad en la región. El último sábado, un petrolero y un buque de carga originarios de Irán atravesaron el estrecho, sin que se hayan reportado ingresos de naves extranjeras durante ese periodo.

El reporte de Bloomberg subraya que la vigilancia internacional se encuentra obstaculizada por la interferencia intencionada de los sistemas iraníes sobre el equipamiento electrónico de los cargueros. A esto se suma la instrucción de desactivar los transpondedores —aparatos que transmiten la posición del buque en tiempo real—, lo que restringe la capacidad de monitoreo para organismos internacionales y empresas privadas de seguimiento marítimo.

El estrecho de Ormuz constituye un paso estratégico para el transporte de hidrocarburos y mercancías entre Oriente Medio, Asia y otros mercados. La reciente interrupción temporal en el tráfico marítimo y la imposición de nuevas condiciones por parte de Irán ha motivado una reacción entre los gobiernos y actores comerciales interesados en garantizar la continuidad de sus rutas de suministro, destacó Bloomberg en su cobertura.

Mientras la comunidad internacional permanece a la expectativa de la resolución parlamentaria en Teherán, las navieras y los estados cuyos intereses dependen de Ormuz evalúan cómo afectarían los cambios normativos y técnicos implementados por Irán a sus operaciones y la seguridad del comercio internacional. El medio Bloomberg concluye que la evolución de la situación en el estrecho y las restricciones vigentes continúan bajo observación de gobiernos y compañías ante el potencial impacto sobre el flujo global de energía y bienes.