Pezeshkian da las gracias a Erdogan por "su condena al agresivo régimen sionista" ante la ofensiva contra Irán

Durante una publicación en redes sociales realizada en farsi y turco, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, expresó su agradecimiento al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por su condena a lo que denomina el “agresivo régimen sionista”. En ese mensaje, Pezeshkian subrayó la importancia de la actitud turca ante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y destacó el papel histórico de la nación turca en la solidaridad regional. De acuerdo con lo reportado por su oficina y citado por agencias internacionales, el mandatario iraní afirmó la disposición de ambos países a mantener la cooperación y afrontar juntos los desafíos regionales.

Según publicó la agencia de noticias Europa Press, Pezeshkian elogió de forma explícita y personal la postura del líder turco, señalando que “la firme postura de mi hermano Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, al condenar al agresivo régimen sionista es digna de elogio”. En su declaración, difundida a través de plataformas sociales, añadió que Turquía “ha jugado desde hace muchos años un papel significativo en solidaridad con el mundo”, estableciendo así un marco de apoyo entre ambos países.

La respuesta de Turquía surge en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, donde Estados Unidos e Israel intensificaron su ofensiva contra Irán el 28 de febrero. Esta operación tuvo lugar durante un período de negociaciones entre Washington y Teherán, cuyo objetivo era alcanzar un nuevo pacto en materia nuclear, según detalló Europa Press. Ante este ataque, Irán reaccionó ejecutando acciones militares directas sobre territorio israelí, así como contra activos estadounidenses en la zona, incluyendo instalaciones militares.

El presidente Erdogan, por su parte, se pronunció enérgicamente en contra de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel, mostrándose crítico de las acciones emprendidas en la región. El respaldo político manifestado por Ankara reafirma la histórica cooperación entre ambos Estados, como remarcó Pezeshkian. En su mensaje, el mandatario iraní finalizó destacando la voluntad de ambos países para avanzar conjuntamente, declarando: “Con la gracia de Dios, recorreremos juntos este glorioso camino”.

El medio Europa Press detalló que la cooperación entre Teherán y Ankara se sostiene sobre una tradición de diálogo y solidaridad regional, intención ratificada por las recientes declaraciones de ambos gobiernos. Autoridades iraníes han insistido en la importancia de la respuesta turca frente a la situación, interpretando el posicionamiento de Erdogan como un factor relevante en la dinámica de poder regional.

El 28 de febrero marcó el inicio de una ofensiva que coincidió con un momento crucial en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Las tensiones derivadas del ataque y la consiguiente reacción de Teherán han reforzado alianzas diplomáticas en la región, implicando de manera directa a Turquía como actor relevante en la mediación y toma de posiciones en Oriente Próximo. Según consignó Europa Press, tanto la postura de Erdogan como la respuesta oficial iraní contienen mensajes dirigidos tanto a las potencias extranjeras como a la opinión pública de la región.

Las referencias a la historia compartida y las declaraciones públicas de aprecio por la postura turca forman parte de la estrategia de Irán para consolidar apoyos internacionales en medio de una coyuntura caracterizada por la inestabilidad y los esfuerzos de negociación. Las recientes declaraciones confirman el interés de ambas naciones en reforzar la cooperación y presentan una imagen de oposición articulada a la ofensiva promovida por Washington y Tel Aviv.