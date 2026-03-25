Macron pide a Irán que participe "de buena fe" en las negociaciones para la desescalada en Oriente Próximo

Macron volvió a pedir a las autoridades iraníes la pronta repatriación de Cécile Kohler y Jacques Paris, ciudadanos franceses arrestados en Irán en 2022 bajo acusaciones de espionaje. Según reportó Europa Press, el jefe de Estado francés hizo esta solicitud tras una conversación telefónica sostenida este martes con Masud Pezeshkian, presidente iraní, en un contexto de tensiones persistentes en Oriente Próximo y llamados internacionales para disminuir el riesgo de escalada en la región.

En su declaración, difundida en redes sociales y recogida por Europa Press, Macron instó a Irán a demostrar una actitud “de buena fe” en el marco de las negociaciones actualmente abiertas con Estados Unidos. El mandatario francés especificó que estas conversaciones tienen como objetivo crear un entorno favorable a la reducción de hostilidades en Oriente Próximo, así como adaptar la conducta iraní a las expectativas internacionales en temas clave como el desarrollo nuclear y balístico.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el presidente de Francia subrayó la importancia de que la República Islámica participe en estos encuentros de manera constructiva, argumentando que ello podría facilitar avances en materia de seguridad regional y responder a exigencias globales respecto al programa nuclear y los misiles balísticos iraníes, además de sus acciones consideradas desestabilizadoras en el entorno geopolítico cercano.

El dirigente francés reiteró un pedido previo que había dirigido a Teherán algo más de una semana antes, exigiendo el cese de ataques contra países vecinos. Ese pedido incluyó un llamado a preservar la funcionalidad y protección de infraestructuras civiles. Europa Press detalló que Macron también hizo referencia a la situación en el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el comercio internacional petrolero, que ha sufrido bloqueos efectivos por parte de fuerzas iraníes en el contexto de la crisis actual.

En la misma alocución, Macron argumentó que el restablecimiento de la libre navegación en el estrecho de Ormuz es una de las prioridades para evitar afectaciones adicionales al comercio y garantizar la estabilidad energética mundial. El mandatario destacó que preservar esta vía resulta fundamental para cumplir los estándares internacionales que rigen el tráfico marítimo y el acceso a recursos energéticos, un asunto seguido con atención por actores globales.

Por otra parte, Europa Press recordó que Cécile Kohler y Jacques Paris, mencionados explícitamente en las declaraciones de Macron, fueron arrestados por las autoridades iraníes hace dos años por cargos de espionaje. Estos ciudadanos franceses obtuvieron su libertad el 4 de noviembre de 2025, según anunció el propio presidente francés, quien informó que tras salir de la prisión de Evin, ambos se dirigieron directamente a la Embajada de Francia en Teherán, paso previo para su retorno a territorio francés.

En su intercambio con el presidente Pezeshkian, Macron insistió en la “absoluta necesidad” de poner fin a los ataques considerados inaceptables en la región, un reclamo que vincula la coyuntura actual de seguridad internacional con un abanico más amplio de intereses europeos y globales, según reportó Europa Press. El mandatario galo reiteró la voluntad de su gobierno de trabajar en coordinación con otros socios internacionales para impulsar vías diplomáticas que aseguren tanto la reducción de tensiones como el cumplimiento de los acuerdos vigentes sobre energía nuclear y tráfico marítimo.

La conversación bilateral entre Macron y Pezeshkian se ubica en el marco de un proceso de diálogo más amplio promovido por potencias occidentales y actores regionales, según el recuento realizado por Europa Press. Estas acciones diplomáticas buscan limitar el desarrollo de programas armamentísticos que podrían modificar el equilibrio de poder regional y aumentar la probabilidad de enfrentamientos militares. Al mismo tiempo, los esfuerzos buscan evitar nuevas escaladas ante la reciente intensificación de incidentes en áreas sensibles del Medio Oriente.

Macron también subrayó la importancia de atender de manera prioritaria la protección de infraestructuras energéticas y civiles en la región. Este punto adquiere especial relevancia en un contexto marcado por ataques y sabotajes que afectan tanto a la población local como al comercio internacional, según detalló Europa Press.

Esta interlocución directa entre los mandatarios de Francia e Irán refleja la preocupación creciente de las potencias occidentales ante las acciones de Teherán, incluyendo restricciones a la navegación internacional y el reforzamiento de sistemas defensivos y ofensivos en la zona. Según publicó Europa Press, los temas abordados forman parte de una agenda permanente entre ambos gobiernos, centrada en la disminución de riesgos para la seguridad regional y en la promoción de soluciones diplomáticas a las crisis recurrentes.

El diálogo bilateral y las solicitudes de París a Teherán se inscriben en un largo historial de tensiones relativas a la política exterior y de seguridad de la República Islámica, asunto que mantiene en alerta tanto a actores regionales como a la comunidad internacional, de acuerdo con la información suministrada por Europa Press.