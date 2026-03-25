Amazon alcanza 100 proyectos de energía renovable en España tras sumar siete proyectos en 2025

Tal como reportó Amazon, la multinacional incorpora siete proyectos solares adicionales en Andalucía y Aragón durante 2025, ampliando en más de 130 megavatios la capacidad instalada en energía renovable en España. Con esta expansión, España se convierte en el segundo país con mayor número de inversiones renovables por parte de la compañía, solo superado por Estados Unidos, e impulsando el objetivo corporativo de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040.

Según informó la propia multinacional, la nueva cifra total de proyectos de energía renovable en el país alcanza los 100, abarcando tanto instalaciones solares como eólicas. Entre estos proyectos se incluyen 68 parques solares y eólicos a gran escala distribuidos en distintas regiones, junto a 32 instalaciones solares integradas en edificios de la empresa. El conjunto de estas infraestructuras generará más de 3,8 gigavatios de energía limpia, volumen suficiente para abastecer anualmente a más de 2,3 millones de hogares españoles.

Amazon remarcó que la inversión constante en nueva capacidad renovable persigue cubrir los requerimientos energéticos de sus operaciones logísticas y tecnológicas, con la meta de emplear exclusivamente energía limpia. Ruth Díaz, directora general de Amazon en España, expresó que la consecución de 100 proyectos renovables representa “un hito significativo que consolida a nuestro país como hogar del segundo mayor número de inversiones de Amazon en energía renovable a nivel mundial”. Díaz subrayó que la estrategia de la compañía busca también fortalecer el desarrollo sostenible en el país y generar beneficios tanto para clientes, empleados y colaboradores, como para las comunidades locales.

BloombergNEF reconoció a Amazon en 2025 como uno de los principales compradores corporativos de energía libre de carbono del planeta. La consultora destacó además que la multinacional ha estructurado la mayor cartera de energía libre de carbono a nivel corporativo a escala mundial. De acuerdo con Amazon, sus más de 700 proyectos internacionales de energía libre de carbono ofrecen capacidad suficiente para cubrir el consumo aproximado de 36 millones de hogares europeos.

Amazon detalló que el enfoque hacia las energías renovables no solo respalda sus operaciones y compromisos climáticos, sino que contribuye al despliegue y desarrollo de infraestructura energética sostenible en los territorios donde opera. Los nuevos proyectos localizados en Andalucía y Aragón refuerzan el mapa de inversiones estratégicas, alineándose con el crecimiento de sus centros logísticos, actividades tecnológicas e iniciativas de eficiencia energética.

La multinacional recordó que la política de inversión en energía limpia está enmarcada en su compromiso con la neutralidad en carbono para 2040, una meta que requiere la adopción continua de tecnología renovable y el incremento de instalaciones tanto en suelo español como en el resto del mundo. Según publicó Amazon, el ritmo de desarrollo de estos proyectos prevé incrementarse en los próximos años, en línea con sus previsiones globales de sostenibilidad.

La estrategia de la compañía, según consignó Amazon, continúa favoreciendo el desarrollo de redes energéticas adaptadas a las necesidades actuales y futuras de la industria tecnológica y logística, al tiempo que propone modelos de colaboración público-privada y participación de comunidades locales. Todo este despliegue responde al plan corporativo de minimizar la huella ambiental, avanzar hacia el consumo de energía 100% renovable en todas sus operaciones y contribuir al liderazgo global en la transición hacia una economía descarbonizada.