Vicky López: "El Real Madrid mejora cada año, pero nosotras también"

Jugar tres partidos consecutivos ante el Real Madrid representa un reto significativo, de acuerdo con Vicky López, centrocampista del FC Barcelona. La futbolista detalló que enfrentarse continuamente con su máximo rival demanda concentración y esfuerzo adicional, pero recalcó que tanto ella como su equipo se encuentran enfocadas en el primer compromiso de la serie. A partir del miércoles, el Barça disputará la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un encuentro que, según afirmó la jugadora, afrontan con optimismo y preparación. El medio Europa Press consignó que López aseguró: “Estamos contentas de que vuelva la Champions y más contra el Real Madrid, estamos preparadas. Ellas cada año mejoran, pero nosotras también, esa es la ambición del equipo, seguir mejorando y se ve reflejado en los resultados de los Clásicos lo que mejoramos ambos”.

La preparación y la motivación del FC Barcelona marcan el ambiente previo a la serie europea. Según Europa Press, la futbolista explicó que los progresos de ambos equipos se aprecian claramente en sus enfrentamientos directos. López señaló que el Real Madrid ha mostrado crecimiento con cada temporada, pero destacó que el conjunto azulgrana mantiene un camino propio de mejora continua. Para la jugadora, este impulso responde a la ambición colectiva de superación del equipo catalán, uno de los elementos que ha permitido sostener su dominio histórico frente al club blanco en los Clásicos recientes.

En sus declaraciones a la prensa reproducidas por Europa Press, López expresó la dificultad que implica disputar varios partidos seguidos contra el mismo adversario de gran nivel. Para la centrocampista, el reto es considerable por la calidad del Madrid, aunque enfatizó que el grupo ha centrado sus energías en el primer encuentro. López añadió que la plantilla ha llegado muy motivada con el objetivo de lograr una gran actuación, tanto en lo personal como para la afición.

Respecto a la sede del encuentro, la internacional madrileña reconoció que le habría resultado atractivo disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu. Según recogió Europa Press, la jugadora consideró que disputar el clásico en ese escenario habría permitido atraer a un mayor número de espectadores. No obstante, López manifestó satisfacción porque el encuentro de vuelta se celebrará en el Spotify Camp Nou, lo que representa una oportunidad destacada para el conjunto blaugrana y su público.

La futbolista también abordó su evolución en el aspecto individual durante la temporada. De acuerdo con su testimonio difundido por Europa Press, López indicó que ha experimentado un progreso considerable, lo cual atribuye tanto a los entrenamientos junto a sus compañeras como al acompañamiento del cuerpo técnico. Destacó que se siente cada vez más cómoda y libre sobre el terreno de juego, y agradeció la confianza depositada en ella, que se ha reflejado en una mayor cantidad de minutos disputados durante el año. Ante la pregunta sobre si se considera una titular habitual, la jugadora evitó valorarse de esa manera y subrayó que su meta es trabajar cada día para estar disponible y ayudar al equipo siempre que sea necesario.

El regreso a Madrid tiene un carácter especial para la joven centrocampista, quien relató en rueda de prensa que jugar en su ciudad natal le brinda la ocasión de contar con la presencia de su familia en las gradas. Según reprodujo Europa Press, López afirmó que disputar partidos de esta magnitud responde a un anhelo de la infancia y que esos encuentros clave son, precisamente, los que más disfruta. Expresó que lo fundamental para ella no es cargar con una responsabilidad extraordinaria, sino entregar el máximo esfuerzo sobre el campo para contribuir al colectivo.

La serie entre FC Barcelona y Real Madrid en la Liga de Campeones adquiere una dimensión significativa debido al peso histórico de los clásicos y la progresión de ambos conjuntos en Europa. Las palabras de Vicky López a Europa Press reflejan la confianza de la plantilla catalana para mantener la ventaja obtenida en enfrentamientos previos, así como el compromiso diario por perfeccionar el rendimiento de cara a los principales retos de la temporada.

La expectativa alrededor del duelo se ve amplificada por el contexto de rivalidad, la posibilidad de recibir a un público masivo en los partidos decisivos y la ambición expresada por las protagonistas. Según publicó Europa Press, el testimonio de López representa el sentir de un equipo que busca reafirmar su papel en la competición continental y materializar nuevas aspiraciones tanto a nivel colectivo como individual.