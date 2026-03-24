Philips celebra 100 años de innovación en España para mejorar la vida de las personas

Philips celebrará este miércoles cien años de presencia en España, un hito que respalda su visión de innovar con el propósito de mejorar la vida de las personas y que actualmente centra en la tecnología sanitaria y el cuidado personal.

El presidente de Philips Ibérica, Juan Sanabria, y el director general de Philips ibérica, Miguel de Foronda, han repasado la evolución de la compañía, su misión y sus planes para el futuro próximo en un encuentro con la prensa celebrado este martes, víspera del centenario.

La compañía actualmente se centra en la tecnología sanitaria para los hospitales y para el cuidado personal en el hogar, pero también desarrolla tecnología de consumo como televisores y equipos de sonido, si bien sus inicios en este país permitieron iluminar sus calles.

Todo ello bajo un propósito que no ha cambiado en cien años: "mejorar la vida y el bienestar de las personas a través de la innovación ", como ha señalado Sanabria, que ha incidido en que en todo este tiempo, han "utilizado la tecnología y la innovación que estaba disponible en cada momento para tener más impacto y poder dar mejor respuesta a las necesidades de la sociedad".

Actualmente, la presencia de Philips en España sigue siendo importante, con sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Santiago de Compostela y Canarias, donde trabajan cerca de sus clientes.

A nivel global, la compañía invierte más de 1.700 millones de euros al año en investigación y desarrollo, que equivale al 9 por ciento de las ventas anuales. Esto la convierte "en la empresa de tecnología sanitaria que más invierte en I+D+I de todo el sector, tanto en términos absolutos como en porcentaje de la venta", ha destacado el presidente de Philips Ibérica.

"Si hay algo que caracteriza a Philips es su apuesta constante por la innovación, entendida no solo como desarrollo tecnológico, sino como una forma de anticipar las necesidades y dar respuesta a los grandes retos de salud", ha añadido el director general.

En este sentido, De Foronda ha incidido en que la innovación en este área es "cada vez más conectada, basada en datos y orientada a mejorar la experiencia tanto de los profesionales como de los pacientes", lo que da como resultado "soluciones que están presentes a lo largo de todo el proceso asistencial".

Asimiso, ha destacado la "fuerte implementación" que tienen en el sistema sanitario español, donde la tecnología de Philips está presente en nueve de cada diez grandes hospitales, tanto públicos como privados, con soluciones de diagnóstico por imagen, de salud digital y de paciente conectado.

El directivo también ha mencionado la sostenibilidad, cada vez más presente en la forma en que innovan y desarrollan en Philips. Según ha dicho, el 86,9 por ciento de sus ventas en España proceden ya de soluciones que se han desarrollado bajo criterios de ecodiseño, y el 25,5 por ciento está vinculado ya a soluciones, servicios y modelos de negocio con el enfoque de circularidad.

Con esto en mente, el portfolio de la compañía refleja el avance "hacia una tecnología más eficiente en el uso de los recursos y mejor alineada con las necesidades actuales del sistema sanitario y del entorno", ha apostillado De Foronda.

La compañía acompaña la celebración con un libro conmemorativo que recoge la historia de Philips en España. Aparte de fechas e hitos empresariales, se presenta como un homenaje "a quienes sentaron las bases de esta compañía, impulsaron su crecimiento y a quienes hoy continúan ese legado con el mismo espíritu de innovación y de compromiso", ha concluido el presidente de Philips Ibérica.