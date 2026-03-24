Mueren cuatro personas en un nuevo "ataque masivo" de Rusia contra Ucrania

Volodímir Zelenski expresó públicamente sus condolencias a los familiares de las víctimas, después de que un dron impactó un tren eléctrico en Járkov y múltiples edificios de apartamentos sufrieron destrozos en Zaporiyia y Poltava. La serie de ataques, que según las autoridades ucranianas dejó daños en once regiones del país, llevó al presidente a insistir ante sus aliados internacionales sobre la urgencia de incrementar el apoyo militar a Ucrania frente a la continua ofensiva rusa. De acuerdo con la información proporcionada por la Fuerza Aérea ucraniana y reportada por el medio, las fuerzas rusas emplearon más de 390 drones y 34 misiles de diverso tipo en el más reciente ataque masivo contra territorio ucraniano.

Según publicó la agencia de noticias, al menos cuatro personas fallecieron en este nuevo ciclo de bombardeos, que formó parte de los operativos intensificados por parte del ejército ruso desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Tal como consignó el medio, Zelenski subrayó que las cifras del ataque reflejan la necesidad urgente de reforzar los sistemas de defensa para proteger a la población frente a los ataques aéreos. En sus declaraciones, el mandatario ucraniano instó a sus socios a acelerar la implementación de acuerdos sobre defensa antiaérea y recalcó la necesidad de que Europa cuente con la capacidad de producción suficiente de misiles defensivos para enfrentar posibles amenazas similares.

La Fuerza Aérea ucraniana detalló que sus sistemas lograron interceptar 25 misiles y 365 drones durante el ataque, aunque confirmó que se registraron impactos en 22 localidades, lo que provocó víctimas y daños materiales considerables. Según la misma fuente, el operativo aéreo ruso continuó con la presencia de numerosos drones activos en el espacio aéreo ucraniano, lo que mantenía la alerta máxima en varias regiones del país.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la destrucción de 55 drones de fabricación ucraniana en una serie de regiones rusas y zonas en disputa. Según reportó el medio, las regiones afectadas incluyeron Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula y Lípetsk, así como áreas sobre el mar Negro y la península de Crimea, ocupada desde 2014 por Rusia, cuya anexión no cuenta con reconocimiento internacional.

En relación a los daños materiales, Zelenski especificó que varios edificios residenciales de gran altura sufrieron impactos directos o daños colaterales en ciudades como Zaporiyia y Poltava, mientras que el ataque de un dron contra un tren eléctrico interrumpió las operaciones en el sistema ferroviario de Járkov. La suma de estos incidentes elevó las preocupaciones en la comunidad local e internacional sobre la magnitud de los ataques y la capacidad de respuesta de las defensas ucranianas.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por las plataformas informativas, Zelenski reiteró en sus redes sociales que “es crucial que todos los acuerdos sobre defensa aérea se implementen a tiempo”. Además, el mandatario afirmó que “es fundamental que Europa sea capaz de producir la cantidad necesaria de misiles de defensa aérea para protegerse de cualquier amenaza”. Estas declaraciones se producen en un contexto de reiterados pedidos del presidente ucraniano a sus aliados occidentales para la entrega rápida de equipos y sistemas antiaéreos, así como el fortalecimiento de la industria militar en Europa.

Mientras tanto, según consignó el medio, la Fuerza Aérea alertó sobre la continuidad de los ataques rusos en diferentes territorios ucranianos ante la persistencia de objetos no identificados y drones enemigos en el espacio aéreo, lo que mantenía el operativo de defensa activo en las áreas afectadas. Las autoridades locales y los servicios de emergencia acudieron a los lugares impactados, coordinando labores de rescate y asistencia a los ciudadanos involucrados y evaluando los daños a infraestructuras esenciales y viviendas particulares.

La información difundida por las agencias también incluyó la confirmación de que el número total de drones y misiles lanzados marcaría uno de los picos más altos en lo que va del año en el contexto del conflicto entre ambos países. Según publicó el medio, la cifra de interceptaciones y los daños computados pusieron en evidencia los desafíos que encara Ucrania para mantener y reforzar sus capacidades de defensa aérea, un asunto que se mantiene al tope de la agenda diplomática y militar entre Kiev y sus socios internacionales.

En el plano internacional, la respuesta al llamamiento de Zelenski dependerá de los compromisos de los gobiernos europeos y norteamericanos con la entrega de recursos y armamento. Entretanto, la comunidad internacional sigue sin reconocer la anexión rusa de Crimea, una región vital en el contexto geopolítico y militar de Europa Oriental, y permanece atenta a los movimientos que puedan derivar en una mayor escalada del conflicto armado.

Las autoridades de Ucrania, al difundir los últimos datos sobre víctimas y daños logrados por el ataque, enfocaron sus mensajes hacia la necesidad de consolidar y acelerar la cooperación defensiva con los países aliados, remarcando que las cifras y el alcance de los operativos rusos exigen una respuesta coordinada y recursos adecuados para disminuir el costo humano de la ofensiva sobre la sociedad ucraniana.