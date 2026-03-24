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El Smart City Expo Curitiba (Brasil) 2026 prevé reunir a 140 empresas y 22.000 visitantes

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La edición 2026 del Smart City Expo Curitiba (Brasil) prevé reunir a 140 empresas, 22.000 visitantes y 85 ponentes, informa Fira de Barcelona este martes.

El encuentro se celebra del 25 al 27 de marzo, está impulsado por la prefectura de Curitiba y organizado por Fira de Barcelona, Smart City Expo World Congress e iCities, y cuenta con el apoyo de Vale do Pinhao, la Agencia de Innovación de la ciudad.

La edición de este año tiene como lema 'Las ciudades como lugares para innovar, crear y experimentar', y el evento abordará los principales retos a los que se enfrentan las ciudades contemporáneas, con especial atención a la realidad latinoamericana.

En concreto, se centrará en cinco grandes ejes temáticos: Tecnología y Disrupción Empresarial; Transformación Digital e Innovación; Ciudades Sostenibles y Cambio Climático; Gobernanza y Espacios Digitales, y Ciudades para las Personas y Espacios Públicos.

Será el primero de los eventos que Fira de Barcelona organiza fuera de España en 2026, y que incluyen salones en Doha (Catar), Puebla (México), Santiago del Estero (Argentina), Santiago de Chile (Chile), Santiago de Cali (Colombia), Shanghai (China), West Palm Beach (Estados Unidos), Guadalajara (México), Niterói (Brasil) y Cartagena de Indias (Colombia).

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