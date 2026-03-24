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El Gobierno de Kast retira su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para dirigir la ONU

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El Gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, ha retirado este martes su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas, una elección que fue anunciada durante el mandato de su antecesor, el progresista Gabriel Boric, y que cuenta con el respaldo de países como México y Brasil.

"Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

En este sentido, ha precisado que el Ministerio de Exteriores, así como las embajadas en el exterior, "dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura" después de que Kast se reuniese con Bachelet la pasada semana en el Palacio de la Moneda, sin que trascendiese entonces la postura del nuevo Ejecutivo.

"Con todo, en consideración a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", ha zanjado.

Al acto de presentación de candidatura de Bachelet acudieron el exministro de Exteriores Alberto van Klaveren, y su homólogo brasileño, Paulo Pacheco, además de Boric, quien aseguró que su candidatura está basada en una "trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo, marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de las instituciones".

Bachelet, presidenta de Chile en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018) y ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se presenta para reemplazar al portugués António Guterres, de 76 años, quien concluirá su segundo período como secretario general el 31 de diciembre de 2026.

De ser elegida, sería la primera mujer en desempeñar el cargo en los 80 años de vida del organismo y la segunda persona de Latinoamérica, dado que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó el puesto entre 1982 y 1991.

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