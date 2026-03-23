Vinícius Junior, Sancet y Jutglá lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

Ferran Jutglá, delantero del RC Celta, registró su actuación más destacada de la temporada al firmar dos goles y una asistencia pese a la derrota frente al Deportivo Alavés por 3-4. Según informó EP Deportes, la selección estadística de Driblab situó al atacante catalán entre las figuras más sobresalientes de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, compartiendo liderazgo en el once ideal con Vinícius Junior, extremo del Real Madrid, y Oihan Sancet, mediapunta del Athletic Club.

EP Deportes detalló que Vinícius Junior aseguró la victoria del Real Madrid en el derbi madrileño por 3-2 frente al Atlético de Madrid. El futbolista brasileño anotó dos goles, ejecutó cinco disparos a portería, participó en 54 acciones con el balón, completó 27 pases, realizó un regate exitoso, forzó tres faltas y generó una ocasión clara de gol. Junto a él, el uruguayo Fede Valverde también resultó clave; el centrocampista sumó un tanto, cuatro remates a portería, 57 intervenciones con el balón, 34 pases, dos centros, tres regates, recuperó cinco balones e impuso su presencia en cinco duelos individuales.

La publicación de EP Deportes explicó que la representación del Athletic Club también resultó determinante en el once de la jornada. Oihan Sancet recuperó su nivel y aportó un gol en el triunfo rojiblanco por 2-1 contra el Real Betis. Completó dos remates a puerta, participó en 44 intervenciones con el balón, registró 28 pases, centró una vez y construyó una oportunidad ofensiva. En la defensa, Dani Vivian abrió el marcador ante el Betis con un remate fuera del área, intervino en 45 jugadas, ejecutó 28 pases, recuperó siete balones, ganó tres duelos y protagonizó cuatro despejes defensivos.

La portería la ocupa Paulo Gazzaniga, del Girona, quien se destacó pese a la derrota de su equipo ante CA Osasuna. El portero argentino realizó diez atajadas, ocho de ellas desde dentro del área, y evitó 2,7 goles esperados. Además, completó dieciocho pases, dos de ellos de larga distancia. EP Deportes afirmó que estos registros lo posicionan como una de las figuras de la jornada.

En la línea defensiva sobresalió Nahuel Molina, lateral del Atlético de Madrid, por su intervención en el derbi desde el minuto 57. Molina anotó un gol, participó en 34 acciones con balón, completó 23 pases, centró tres veces al área, creó una oportunidad y recuperó dos balones. EP Deportes resaltó que el defensa Domingos Duarte, del Getafe, contribuyó significativamente en la victoria sobre el RCD Espanyol: acumuló nueve despejes, bloqueó un remate, recuperó un balón, ganó cuatro duelos, sumó un tanto y una asistencia, completando cuatro pases y generando dos oportunidades ofensivas.

Germán Valera, lateral izquierdo del Elche, también integró el equipo ideal tras la victoria sobre el RCD Mallorca. Valera asistió en el gol decisivo, realizó dos remates a portería, participó en 58 acciones con el balón, completó 28 de ellas exitosamente, ejecutó cinco centros, creó cinco oportunidades de gol, ganó seis duelos y registró dos despejes y dos recuperaciones.

EP Deportes especificó que otro de los centrocampistas destacados fue Iker Muñoz, de Osasuna, especialmente eficiente en el partido ante el Girona. Muñoz realizó 64 intervenciones con balón, un disparo a portería, 46 pases acertados de 49 intentos, tres centros, tres oportunidades generadas, ganó cinco de siete duelos, recuperó seis balones y despejó dos veces.

El delantero Toni Martínez del Deportivo Alavés resultó decisivo en la victoria sobre el Celta. EP Deportes detalló que Martínez anotó dos goles y proporcionó una asistencia, remató seis veces a portería, participó en 47 acciones de juego, completó 19 pases, centró una vez y generó dos ocasiones para su equipo.

En cuanto a los extremos, la jornada contó con la participación destacada de Ferran Jutglá, como ya se indicó. Jutglá, además de marcar dos goles en el Alavés-Celta, asistió en otro, participó en 41 jugadas, completó 18 de 19 pases, superó a sus rivales en cinco de seis regates, centró una vez al área, creó una oportunidad, ganó nueve duelos y recuperó cuatro balones, según publicó EP Deportes.

En la conformación general del equipo ideal, tres jugadores del Real Madrid figuran entre los más destacados: Vinícius Junior, autor de dos goles; Fede Valverde, quien aportó tanto en defensa como en ataque; y Nahuel Molina, aunque su tiempo en campo fue más limitado, influyó con su gol en el empate parcial. Athletic Club colocó dos representantes clave, Sancet y Vivian, mientras que el Celta, Osasuna, Deportivo Alavés, Girona, Getafe y Elche también aportaron jugadores decisivos, según los datos de Driblab consignados por EP Deportes.

La valoración de rendimiento para integrar este once ideal incluyó variables como intervenciones con balón, eficacia en pases, remates, asistencias, duelos ganados e intervenciones defensivas. Cada jugador seleccionado ofreció aportaciones determinantes para su equipo en los respectivos encuentros de esta jornada, de acuerdo con el registro analítico de Driblab citado por EP Deportes.