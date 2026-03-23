El OIEA pide respetar la integridad física de las centrales nucleares tras "preocupante" situación en Irán

Un proyectil impactó cerca del reactor nuclear de Bushehr en Irán, mientras se desarrollaba la ofensiva de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero. Esta situación llevó al director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, a destacar la necesidad de proteger la integridad física y la seguridad de las instalaciones nucleares y de las personas que trabajan en ellas. Según informó el OIEA, la central de Bushehr permanece operativa y el incidente generó preocupación por la proximidad de acciones militares a este tipo de infraestructuras estratégicas.

De acuerdo con lo publicado por el OIEA, Rafael Grossi sostuvo una conversación telefónica con Alexei Lijachev, director general de la corporación rusa Rosatom, constructora de la planta de Bushehr, para obtener información actualizada sobre el estado de la central tras los reportes de actividad militar en las cercanías. La agencia de la ONU difundió un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró el llamado a no comprometer la integridad de las instalaciones atómicas y a proteger al personal que desempeña funciones clave en ellas.

El OIEA confirmó la semana pasada que la explosión de un proyectil destruyó una estructura ubicada a 350 metros del reactor de Bushehr, lo que puso en relieve los riesgos asociados a la presencia de conflictos armados cerca de instalaciones nucleares. En este contexto, el director del organismo nuclear subrayó que el personal de las plantas debe contar con condiciones de seguridad adecuadas para continuar con sus labores esenciales, tal como reportó el OIEA.

Grossi insistió en que la protección de las centrales nucleares reviste especial importancia en situaciones de escalada militar, dado el impacto potencial de daños en estas infraestructuras tanto para la población local como para la región en general. Según consignó el OIEA, la central de Bushehr representa una pieza fundamental dentro del sistema energético de Irán y cuenta con tecnologías de origen ruso, lo que ha motivado la comunicación directa entre los responsables del OIEA y Rosatom.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, advirtió este lunes a Estados Unidos acerca de los riesgos asociados a cualquier ataque contra centrales nucleares en territorio iraní. Según reportó el OIEA, Rusia ha señalado reiteradamente la posibilidad de consecuencias graves ante la eventualidad de que operaciones militares alcancen instalaciones atómicas, instando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que puedan desestabilizar el área.

En lo referente a las consecuencias de las operaciones militares, el balance oficial iraní indicó que la cifra de muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos supera los 1.500, número que incluye al menos 210 menores de edad. Según difundió la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, el total de víctimas fatales sobrepasaría las 3.000, en una situación que sigue generando alarma por el elevado número de civiles afectados por el conflicto.

Tal como publicó el OIEA, la situación en torno a la central nuclear de Bushehr ha impulsado renovados llamamientos a los actores internacionales para que respeten el derecho internacional humanitario y eviten ataques contra infraestructuras críticas. La agencia de la ONU remarcó que la protección de estas plantas resulta prioritaria no solo para garantizar el suministro energético de la región, sino también para evitar potenciales daños ambientales o humanos de gran magnitud en caso de incidentes nucleares.