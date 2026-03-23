Agencias

Egipto ve en las palabras de Trump una "oportunidad" para terminar la guerra de Irán

Guardar

El Ministerio de Exteriores de Egipto ha celebrado este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre unas supuestas negociaciones abiertas con las autoridades de Irán, quienes han negado este extremo, y ha emplazado a "aprovechar esta oportunidad" para poner fin al conflicto, desatado a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.

"Egipto acoge con beneplácito todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a reducir las tensiones y allanar el camino hacia la desescalada y el fin de la guerra", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha puesto en "valor" las declaraciones del mandatario estadounidense. "Egipto reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad y, a partir de ella, priorizar el diálogo para detener la escalada y, en última instancia, poner fin a la guerra", ha agregado.

La cartera diplomática ha emplazado a "alentar estas voces positivas que apoyan el diálogo y la negociación" y ha asegurado al hilo qu El Cairo "no escatimará esfuerzos para continuar sus intensas gestiones, en plena coordinación con socios regionales e internacionales" para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo.

En este sentido, ha aprovechado para destacar sus "esfuerzos incansables" realizados hasta el momento, incluidos "diálogo intensos con todas las partes involucradas (...) para reducir la tensión y alcanzar un alto el fuego que ponga fin al conflicto actual y evite su expansión hacia un estado de caos regional generalizado".

Con todo, ha reiterado su condena a los ataques iraníes contra los vecinos del golfo Pérsico y Jordania, país que describe como "hermano", y ha manifestado que "rechaza categóricamente cualquier violación de su seguridad y soberanía".

Estas declaraciones de Egipto llegan después de que Trump haya asegurado que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, si bien las autoridades iraníes han negado durante la jornada que haya ninguna negociación con Washington.

"No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", ha afirmado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf.

Este mismo lunes, Trump ha anunciado el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España arranca su concentración para los amistosos ante Serbia y Egipto

España arranca su concentración para

Al menos ocho muertos y más de 70 heridos tras estrellarse un avión militar en el sur de Colombia

Búsqueda de sobrevivientes y labores de rescate continúan tras el accidente aéreo en Putumayo, mientras autoridades y altos funcionarios como Gustavo Petro y Pedro Sánchez piden cautela ante datos preliminares y abren una investigación sobre el incidente

Al menos ocho muertos y

Estados Unidos valora medidas para incrementar la oferta interna de diésel

El responsable de Energía estadounidense, Chris Wright, confirmó a la cadena CNBC que se barajan iniciativas ante el aumento de los precios, sin contemplar restricciones a las exportaciones ni controles al comercio internacional de combustibles, según declaró

Estados Unidos valora medidas para

La RFEF impulsa la integración de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje de fútbol playa

Rubén Almazán y Alejandro Pena destacan tras sumarse a una formación para árbitros de fútbol playa en Jaén, un paso hacia la plena igualdad en el arbitraje, según señala Rubén Eiriz, responsable del Comité Técnico de Árbitros

La RFEF impulsa la integración

La interpretación española celebra los Premios Fotogramas de Plata

La gala celebrada en pleno centro de Madrid reunió a rostros destacados de cine, teatro y televisión nacional, con Silvia Abril como anfitriona y una impresionante asistencia de nominados, artistas consagrados y promesas del audiovisual español

La interpretación española celebra los