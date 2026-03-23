Egipto ve en las palabras de Trump una "oportunidad" para terminar la guerra de Irán

El Ministerio de Exteriores de Egipto ha celebrado este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre unas supuestas negociaciones abiertas con las autoridades de Irán, quienes han negado este extremo, y ha emplazado a "aprovechar esta oportunidad" para poner fin al conflicto, desatado a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero.

"Egipto acoge con beneplácito todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a reducir las tensiones y allanar el camino hacia la desescalada y el fin de la guerra", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha puesto en "valor" las declaraciones del mandatario estadounidense. "Egipto reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad y, a partir de ella, priorizar el diálogo para detener la escalada y, en última instancia, poner fin a la guerra", ha agregado.

La cartera diplomática ha emplazado a "alentar estas voces positivas que apoyan el diálogo y la negociación" y ha asegurado al hilo qu El Cairo "no escatimará esfuerzos para continuar sus intensas gestiones, en plena coordinación con socios regionales e internacionales" para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo.

En este sentido, ha aprovechado para destacar sus "esfuerzos incansables" realizados hasta el momento, incluidos "diálogo intensos con todas las partes involucradas (...) para reducir la tensión y alcanzar un alto el fuego que ponga fin al conflicto actual y evite su expansión hacia un estado de caos regional generalizado".

Con todo, ha reiterado su condena a los ataques iraníes contra los vecinos del golfo Pérsico y Jordania, país que describe como "hermano", y ha manifestado que "rechaza categóricamente cualquier violación de su seguridad y soberanía".

Estas declaraciones de Egipto llegan después de que Trump haya asegurado que su Administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, si bien las autoridades iraníes han negado durante la jornada que haya ninguna negociación con Washington.

"No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", ha afirmado en redes sociales el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf.

Este mismo lunes, Trump ha anunciado el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba el lunes y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.