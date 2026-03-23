Aumentan a casi 1.040 los muertos y unos 2.900 los heridos por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo

El Ministerio de Sanidad de Líbano registró al menos diez fallecimientos y noventa personas heridas en un solo día como parte de la ofensiva israelí. Este balance diario refleja el alcance de la actual campaña militar iniciada por Israel, que, según datos oficiales recopilados por el Gobierno libanés y difundidos por la Unidad de Riesgos y Desastres, ya ha causado cerca de 1.040 muertes y alrededor de 2.900 heridos en el país. Así lo informó la Presidencia del Consejo de Ministros mediante reportes internos y el Ministerio de Sanidad, según detalló el medio.

La actual escalada comenzó después del 2 de marzo, cuando Israel lanzó una operación militar en respuesta al lanzamiento de cohetes efectuados por Hezbolá. Este partido-milicia chií atacó territorio israelí en represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ocurrida días antes. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad libanés consignó que la cifra exacta de víctimas mortales se sitúa en 1.039, mientras que los heridos alcanzan las 2.876 personas, como indicó el medio.

Las autoridades libanesas han especificado que, entre las víctimas fatales, se cuentan 118 menores y 79 mujeres. El número de niños heridos asciende a 380, mientras que entre las mujeres se registran 431 lesionadas. Los hombres fallecidos suman 842, y 2.065 hombres aparecen entre los heridos, de acuerdo con el balance difundido por el Ministerio de Sanidad y reportado por la prensa local. Estas estadísticas reflejan el impacto directo de los ataques en la población civil y el nivel de violencia originado por los enfrentamientos.

Según la información publicada, la ofensiva israelí no solo ha resultado en bajas y heridos, sino que ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas desde el 2 de marzo. Así lo afirmó la Unidad de Riesgos y Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros del Líbano hace una semana, estimación que podría haber aumentado ante la continuidad de los ataques. Durante este periodo, Israel realizó múltiples bombardeos en zonas residenciales y áreas próximas a Beirut, como el reciente ataque aéreo registrado en Hazmiyé, donde murió una persona y se registraron daños materiales, informó el Ministerio de Sanidad libanés.

El medio detalló que, a pesar del alto el fuego anunciado en noviembre de 2024, el ejército israelí había ejecutado varios bombardeos antes de la actual escalada. Israel defendió estas acciones afirmando que tienen como objetivo a Hezbolá, argumentando que no violaban el cese de hostilidades. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como el propio grupo Hezbolá han criticado estas operaciones, y diversas instancias de Naciones Unidas han expresado su condena frente a los ataques y sus consecuencias sobre la población civil.

El contexto de tensión en la frontera se ha intensificado con el paso de los días. Testimonios recogidos por las autoridades revelan que el ciclo de violencia y desplazamiento empeora las condiciones de vida en amplias zonas del país, mientras la infraestructura sufre graves daños. Reportó el Gobierno libanés que los hospitales y centros de atención médica enfrentan alta demanda y recursos limitados, lo que agrava la situación de los heridos.

De acuerdo con los últimos comunicados oficiales, la distribución de las nuevas víctimas fatales refuerza la preocupación sobre el número de menores afectados. El Gobierno libanés, el Ministerio de Sanidad y organizaciones internacionales advirtieron sobre la situación en las regiones con mayor número de desplazados, situación que complica los esfuerzos humanitarios.

Las cifras oficiales difunden, además, el impacto diferenciado entre géneros y edades, mostrando cómo los ataques afectan de forma significativa a hombres, mujeres y niños. Según la información publicada, tanto la comunidad internacional como organismos humanitarios han solicitado un cese inmediato de las hostilidades.

A pesar de las condenas expresadas por Naciones Unidas y los llamados a la moderación, los informes del Ministerio de Sanidad y la Unidad de Riesgos y Desastres recopilan nuevos episodios de violencia casi diariamente, de acuerdo con los partes difundidos. De la última actualización del Ministerio de Sanidad, se desprende que la cifra de muertos creció en las últimas 24 horas, sumándose nuevas víctimas a la ya larga lista de afectados por los ataques.

Tal como consignó la unidad de emergencias libanesa, el desplazamiento de más de un millón de personas evidencia la magnitud de la crisis humanitaria y las dificultades para gestionar la seguridad y el acceso a recursos básicos en las zonas afectadas. Las autoridades recalcaron que la cifra corresponde a la contabilidad de la semana anterior y podría ser mayor en la actualidad, debido a la intensificación de las operaciones armadas.

El medio informó que, mientras continúan los ataques cruzados, la población civil afronta incertidumbre constante y carencias, con testimonios que reflejan el temor y la angustia ante las nuevas ofensivas. El Gobierno de Líbano y distintas agencias de la ONU reiteraron, según distintas declaraciones recogidas por la prensa, el pedido para que las partes involucradas respeten el derecho internacional y protejan a la población durante el desarrollo de las hostilidades.