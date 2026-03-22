Trump se reafirma en su ultimátum a las centrales eléctricas iraníes y asegura que habrá "una destrucción total"

Las autoridades iraníes han advertido que cualquier agresión contra sus centrales eléctricas recibirá una respuesta de proporciones devastadoras, incluyendo ataques directos a compañías con intereses estadounidenses en la región y el cierre completo del estratégico estrecho de Ormuz. Estas declaraciones se produjeron como reacción al ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la posibilidad de atacar instalaciones energéticas iraníes si ese país no reabre el estrecho al tránsito internacional. Según informó Canal 13 de Israel, Trump afirmó que, de concretarse su amenaza, “la destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”.

El mandatario estadounidense mantuvo su posición respecto al ultimátum de 48 horas dado el sábado anterior, demandando a Irán la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. Trump sostuvo en sus declaraciones difundidas por Canal 13 que el desenlace de ese desafío será muy positivo para Estados Unidos y reiteró la promesa de que, si no se cumplen sus condiciones, la “destrucción total” del sistema energético iraní será inevitable.

Durante su intervención, Trump también cuestionó abiertamente el papel de los Estados miembros de la OTAN en esta crisis. Aprovechó para manifestar su desacuerdo con la que calificó como una inacción de sus aliados ante la situación, señalando: “Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme”, en palabras que citó la televisión israelí Canal 13. El presidente estadounidense reclamó colaboración de sus socios, quienes, según sus comentarios, se han rehusado incluso a participar en operaciones militares dentro del propio estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, la postura iraní fue expuesta horas después del ultimátum estadounidense. Según detallaron medios como Canal 13, representantes de Irán advirtieron públicamente que responderán con fuerza en caso de que las amenazas de Trump se materialicen. El gobierno iraní subrayó que respondería no solo con acciones contra intereses estadounidenses en la región, incluyendo empresas vinculadas a Estados Unidos, sino también procedería al cierre total del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte internacional de petróleo y gas.

De acuerdo a la cobertura de Canal 13 y otros medios internacionales, el cruce de amenazas se produce en un contexto de tensiones persistentes entre Washington y Teherán. El presidente Trump argumentó que las acciones de Irán durante las últimas décadas justifican las medidas tomadas por Estados Unidos, al afirmar: “Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo”.

El estrecho de Ormuz tiene una relevancia significativa en el comercio mundial de energía, al ser paso esencial para el traslado de hidrocarburos provenientes del Golfo Pérsico. Un eventual cierre o bloqueo por parte de Irán podría impactar de manera directa en la economía global, según han señalado analistas en medios internacionales. La respuesta iraní, informada por Canal 13, recoge la amenaza directa de bloqueo como parte fundamental ante cualquier acción militar estadounidense sobre su infraestructura eléctrica.

Hasta el momento, la OTAN no ha emitido un posicionamiento público acerca del llamado de Estados Unidos para implicarse activamente en la crisis. Según referenció Canal 13 en base a declaraciones de Trump, los socios de la alianza se mantienen al margen de la situación, a pesar de la presión estadounidense para obtener respaldo militar y diplomático en la región.

El intercambio de amonestaciones públicas ha elevado los niveles de tensión en la región, incrementando la preocupación por una escalada militar que incluiría ataques a infraestructuras civiles y energéticas de envergadura. La insistencia de Trump, recogida por Canal 13, deja claro que su gobierno considera agotadas las instancias de negociación y opta por la presión directa acompañada de amenazas concretas de uso de la fuerza.

Las autoridades iraníes, al responder oficialmente, expresaron que la respuesta del país sería proporcional y dirigida explícitamente contra empresas y operadores económicos asociados a intereses estadounidenses, además de reforzar la advertencia respecto al estricto control del tráfico marítimo por Ormuz.

La comunidad internacional observa el desarrollo de los acontecimientos con inquietud debido a la posibilidad de un impacto multidimensional, tanto en materia de seguridad regional como en los mercados mundiales de petróleo. La situación se mantiene en un punto crítico mientras las partes implicadas sostienen posturas firmes, y las opciones de diálogo resultan cada vez más limitadas según consignaron fuentes recogidas por Canal 13.