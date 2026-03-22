El consenso de PwC teme que conflicto en Irán reste hasta 0,5 puntos al crecimiento del PIB español en 2026

La demanda creciente sobre infraestructuras digitales y el soporte para actividades innovadoras como centros de datos, supercomputación y la tecnología 5G se consolida como prioridad para directivos y expertos españoles, quienes también citan necesidades urgentes en la red ferroviaria del país. Según informó PwC en su Consenso Económico y Empresarial correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborado a partir de la opinión de más de 450 especialistas, los acontecimientos bélicos en Oriente Próximo podrían impactar de manera relevante en el desempeño económico y en la calidad de los servicios públicos en España.

El medio PwC detalló que la previsión mayoritaria entre los participantes de la encuesta apunta a una reducción del crecimiento del PIB nacional vinculada directamente con la persistencia del conflicto en Irán. El 55% de los encuestados sitúa este retroceso en hasta 0,5 puntos porcentuales al cierre de 2026, mientras que un 22% prevé que dicha caída sería inferior a 0,2 puntos porcentuales. El informe también remarca que la duración de la guerra constituye un factor clave en sus proyecciones: un 53% de los participantes espera que la confrontación se extienda en torno a dos meses desde el inicio del 28 de febrero, aunque un 43% ve probable que persista al menos hasta finales de abril de ese año.

Según publicó PwC, entre las reacciones más inmediatas identificadas por los analistas figuran las previsiones de un repunte de la inflación. El 43% de los expertos anticipa un incremento de entre 0,5 y un punto porcentual para finales de 2026, porcentaje que contrasta con el 28% que minimiza el alza esperada situándola por debajo de medio punto, y el 26% que advierte de aumentos superiores al punto porcentual. Antes de la escalada del conflicto, un 70% de los consultados proyectaba que la inflación oscilaría entre el 2 y el 2,5% en junio, una cifra que el 61% consideraba que se mantendría estable durante el año.

Respecto a la evolución de los tipos de interés, la mitad de los panelistas estima que cerrarán 2026 en un rango comprendido entre el 2% y el 2,5%, lo que señalaría cierto mantenimiento o incluso una leve reducción de las tasas vigentes. En sentido contrario, un 19% calcula que los tipos de interés aumentarán hasta situarse entre el 2,5% y el 3%, mientras un 16% augura un descenso hasta el 1,5% o el 2%, según consignó PwC en su informe.

La falta de inversión estructural aparece como una de las preocupaciones centrales del panel. PwC reportó que el 65% de los encuestados identifica las infraestructuras energéticas y las redes eléctricas como las áreas que requieren una intervención prioritaria. A este respecto, el 87% considera que la red eléctrica actual no se encuentra preparada para asumir la nueva demanda que previsiblemente surgiría debido a la edificación de viviendas, el auge de los centros de datos y la expansión de las energías renovables. Un 44% propone incrementar la inversión tanto en redes como en almacenamiento, promoviendo la inclusión de la energía nuclear, mientras el 43% apuesta por elevar la capacidad de las infraestructuras de transporte y distribución de energía, además de eliminar restricciones normativas que, según su visión, afectan al desempeño del sector.

A nivel de soporte tecnológico, el 51% de los especialistas detecta una carencia notable en infraestructuras digitales para sustentar actividades como los centros de datos, plataformas de supercomputación y servicios 5G, una tendencia que alcanza también a las infraestructuras ferroviarias. PwC señaló que gran parte de las opiniones recogidas manifiestan inquietud ante la capacidad y calidad de la red de transporte por tren.

El 74% de los expertos consultados asegura que los problemas actuales del sistema ferroviario “cuestionan la fiabilidad, capacidad y calidad del ferrocarril” español. De acuerdo con los datos que publicó PwC, un 43,9% considera demostradas las deficiencias de conectividad entre los principales nodos urbanos, las líneas de Cercanías y las redes secundarias, mientras que otro 30% valora estos desafíos como “problemas puntuales” cuya mejora pasaría por aumentos en la inversión sectorial.

Conclusiones del Consenso Económico y Empresarial de PwC recogen así la preocupación de empresarios, directivos y expertos ante el efecto del conflicto en Irán en la economía española, destacando un escenario de posibles ajustes en el crecimiento del PIB, repuntes inflacionarios y tasas de interés de comportamiento incierto. El informe también pone el acento en las carencias estructurales que afectan tanto a la infraestructura energética como ferroviaria, así como en los desafíos que supone actualizar la red eléctrica y potenciar la inversión en servicios digitales e innovación tecnológica para responder a las nuevas demandas del mercado y la sociedad.