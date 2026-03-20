Victoria Federica, abrumada, juega al ratón y al gato con la prensa en su aparición en la MBFW Madrid

Prometió responder a los periodistas al finalizar el desfile, aunque, al salir del evento, trató de evitar el contacto directo con la prensa. Según detalló el medio que cubrió la jornada, Victoria Federica recurrió a la compañía de dos amigas para esquivar preguntas, modificó varias veces su trayecto y mantuvo una actitud evasiva frente a las solicitudes de los reporteros. Esta situación se produjo horas después de su participación en la celebración por el décimo aniversario de la marca de Vicky Martín Berrocal, donde la joven asumió el rol de embajadora de una nueva colección destinada a novias e invitadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la prensa acreditada, la sobrina del Rey Felipe VI asistió al desfile de Simorra, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y ocupó uno de los asientos en la primera fila junto a la actriz Candela Peña. Su atuendo acaparó la atención de los presentes: llevó shorts de piel negros, botas altas de caña estrecha con tacón, blusa de seda lila con detalles de volantes y una chaqueta de tweed al estilo Chanel. Esta elección de vestuario fue uno de los elementos destacados en las crónicas de la jornada, que también enfatizaron la consolidación de Victoria Federica como figura habitual en eventos de moda tanto nacionales como internacionales.

El medio informó que, en anteriores oportunidades, Victoria Federica había sido vista en desfiles de reconocidas firmas como Dior, tanto en la Semana de la Moda de París como en la de Milán. Este historial le ha permitido ganar notoriedad en el ámbito de la moda, consolidando su imagen como modelo y referente en eventos de alta costura. El evento en Madrid reforzó esta tendencia, aunque la exposición mediática generó incomodidad en la joven, quien optó por no responder a las preguntas sobre su vida personal.

Durante su presencia en la Fashion Week, los reporteros intentaron obtener declaraciones sobre diversos temas de actualidad relacionados con la influencer. Uno de los asuntos más recurrentes fue su relación sentimental con Jorge Navalpotro, que ha ido tomando fuerza en los medios tras la asistencia conjunta de la pareja a la pasarela parisina días atrás. Según publicó la prensa presente, la expectativa era que Victoria Federica compartiera detalles sobre este vínculo, ya que fuentes cercanas señalan que la relación atraviesa una etapa estable.

La atención mediática no se limitó a su vida amorosa. Reportó la fuente que las preguntas también apuntaron a la situación de su entorno familiar, en especial por la permanencia de su abuelo, el Rey Juan Carlos I, y su hermano Froilán, en Abu Dabi. Esta coyuntura familiar ha cobrado un matiz más notorio por la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el Golfo Pérsico. Los periodistas querían conocer la opinión de Victoria Federica respecto a la estancia de sus familiares en esa región en un contexto de creciente tensión internacional, aunque la joven no emitió comentarios al respecto.

El comportamiento de la influencer durante el evento, según consignó el medio, osciló entre la cordialidad y la evasión, combinando sonrisas ante las cámaras con gestos que evidenciaban nerviosismo. En varias ocasiones, prefirió desviar la mirada o impedir el acceso de los reporteros, sin ofrecer respuesta a ninguna cuestión planteada sobre los temas personales. La situación llevó a que algunos asistentes y miembros del equipo de comunicación interpretaran que, a pesar de su presencia constante en los principales desfiles, Victoria Federica todavía evita exponer su vida privada en los medios.

Este episodio se suma a un patrón observado en otras apariciones públicas, en las que la joven muestra comodidad durante los actos relacionados con la moda, pero prefiere mantener el silencio ante la prensa respecto a su vida fuera de las pasarelas. La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, según reportaron los medios, sirvió como una nueva muestra del interés que genera su figura tanto en el ámbito profesional como en su día a día personal, así como de la tensión que esto provoca durante sus encuentros con los medios de comunicación.