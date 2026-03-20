Kirill Dimitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y asesor económico cercano al presidente Vladimir Putin, expresó recientemente que la estabilidad y la continuidad de Europa y el Reino Unido dependen de la remoción de los actuales responsables políticos en esas regiones. Dimitriev basó sus declaraciones en el impacto que la crisis energética y las sanciones al petróleo ruso han tenido sobre la economía de dichos bloques. Según reportó la agencia Europa Press, el asesor insistió en que las decisiones adoptadas por quienes lideran la política económica han perjudicado gravemente a la región, y urgió a una renovación de los funcionarios europeos y británicos para evitar consecuencias aún más severas.

En una publicación divulgada en redes sociales, Dimitriev sostuvo que es necesario exigir responsabilidades a los funcionarios de Reino Unido y la Unión Europea, a quienes calificó como “rusófobos”, según publicó Europa Press. Para el jefe del fondo soberano ruso, estos burócratas no reconocen los errores cometidos en la gestión de la crisis derivada de la guerra en Irán ni de las sanciones al petróleo ruso, y agregó que persisten en no rectificar su postura ni adaptarse a la situación actual. Dimitriev afirmó: “No escuchan, no analizan, no se adaptan. Cuanto antes se sustituyan, mayores serán las posibilidades de supervivencia de Reino Unido y de Europa”.

De acuerdo con Europa Press, la posición del asesor se suma a una serie de críticas que ha realizado de manera persistente contra los mandatarios de Europa, a quienes acusa de ignorar las consecuencias negativas de mantener las restricciones al crudo ruso. Dimitriev señaló que la negativa a revertir el levantamiento temporal de estas sanciones está agravando la crisis energética, contribuyendo a la inestabilidad en los mercados y conduciendo, en sus palabras, al “suicidio energético” de las economías europeas.

El medio informó que Dimitriev también ha vinculado la reciente volatilidad en los mercados energéticos a la guerra en Irán, y argumenta que la falta de respuesta y adaptación por parte de los gobiernos europeos y británicos no solo afecta sus propios intereses económicos, sino que compromete la seguridad del suministro energético a largo plazo. Según consignó Europa Press, Dimitriev advirtió que la inercia política podría dejar a la región europea en una situación de vulnerabilidad prolongada ante nuevos desafíos geopolíticos.

Europa Press detalló que Dimitriev forma parte de los funcionarios rusos responsables actualmente de negociar la posible reanudación de la cooperación económica y comercial entre Rusia y Estados Unidos, un objetivo declarado por ambas potencias. Hace meses, el asesor asumió un rol clave en los contactos orientados a encontrar puntos de consenso que permitan rebajar las tensiones y restablecer el flujo de inversiones y comercio bilateral, en un contexto donde persisten el endurecimiento de sanciones occidentales y las restricciones impuestas a productos energéticos rusos por la invasión a Ucrania.

Según destacó Europa Press, las posturas de Dimitriev cobran relevancia al estar directamente relacionadas con la política exterior rusa y con los esfuerzos de Moscú por modificar el marco de sanciones internacionales. El asesor promueve el levantamiento de restricciones argumentando que esto beneficiaría no solo a la economía rusa, sino también a los países europeos, que afrontan alzas en los precios de la energía y dificultades para satisfacer la demanda interna.

Tal como publicó Europa Press, las autoridades rusas, mediante portavoces como Dimitriev, han buscado reforzar el mensaje de que las políticas de aislamiento económico impulsadas desde Bruselas y Londres afectan gravemente a sus propias poblaciones y que reconsiderar las relaciones comerciales permitiría estabilizar los precios y el suministro energético. En opinión del asesor, la sustitución de los altos funcionarios responsables abriría la vía para corregir errores estratégicos y evitar un deterioro mayor de la situación económica tanto en Europa como en el Reino Unido.

De acuerdo con Europa Press, Dimitriev ha insistido en los últimos meses en que la supervivencia de las instituciones y economías europeas está en juego debido a lo que considera una falta de reacción efectiva ante los cambios del escenario internacional, agravados por los conflictos en Oriente Próximo y por la dependencia energética de Rusia.