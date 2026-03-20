Detenido un quinto sospechoso del ataque contra la sinangoga de Róterdam

La Policía neerlandesa ha detenido este jueves a un quinto sospechoso del ataque perpetrado el pasado 13 de marzo contra la sinanoga de ABN Davidsplein de la ciudad de Róterdam, provocando la explosión un incendio que quedó sofocado sin necesidad de intervención de los Bomberos.

"Detenido un quinto sospechoso por su presunta implicación en la explosión que tuvo lugar el viernes 13 de marzo en una sinagoga de la plaza ABN Davidsplein", ha anunciado el cuerpo policial en un comunicado.

El arrestado se trata de un joven de 19 años, quien ha sido detenido en su domicilio de Tilburgo (al sur de Países Bajos) y cuya exacta supuesta relación con la explosión continúa siendo objeto de investigación.

El ataque fue reivindicado por el grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya, que también reclamó la autoría de la colocación de un explosivo en una escuela judía de Ámsterdam y de otro ataque en Lieja, en Bélgica.